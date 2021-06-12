我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

川普所設移民犯罪受害人辦公室 拜登裁了

編譯潘勛／綜合11日電
拜登政府關閉前總統川普時代所設的「接觸移民犯罪受害人辦公室」。圖為前國安部長凱利2017年宣布設立該辦公室。(美聯社)
拜登政府關閉前總統川普時代所設的「接觸移民犯罪受害人辦公室」。圖為前國安部長凱利2017年宣布設立該辦公室。(美聯社)

拜登政府11日宣布，前總統川普時代所設的「接觸移民犯罪受害人辦公室」(VOICE)已經解散，此舉象徵拜登拒絕延襲川普一直想把移民與犯罪掛鉤起來的做法。

美聯社報導，川普2017年1月上任第一周便以行政命令創設VOICE；聯邦移民及海關執法局(ICE)表示，將「使用更包容、廣泛的移民支援體制」，來取代VOICE。

取代VOICE的單位是「接觸並服務受害人專線」(The Victims Engagement and Services Line)，把行之已久的現有服務結合起來，例如讓移民有辦法呈報在拘留中心遭到虐待及不公處置，還有一套系統，供通知律師以及能由移民官司取得利益的一干人等。

新辦公室將添增一項服務，供有望收到簽證的人使用，旨在幫忙人口販運案及在美碰到暴力犯罪的受害人通報案情。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)指出，提供協助給社會裡最弱勢的人，是美國核心價值；一切人民，不論其移民地位，被害時應該都有能力取得服務，而不必擔驚受怕。

但川普時代移民政策主要建構人米勒(Stephen Miller)則把拜登政府決定關閉VOICE，稱為「美國道德良知的污漬」，另把聯邦緝毒署(DEA)轄下新設辦公室，比擬為「開設客服中心，供毒梟取得律師服務，另特赦他們的罪行」。

米勒說，國土安全部是執法機構，可不是供罪犯及犯法人使用的司法協助中心。

攸關移民作法的轉變，凸顯前、後兩任政府出現極大差異。佐證移民會激化犯罪的證據少得可憐，另有研究指出，移民較不可能犯罪，但川普孜孜不懈於把移民與犯罪掛鉤起來；他2016年打選戰時，把前來美國的墨西哥人描述為非法居留，另頻頻點名其實是宏都拉斯移民創立的MS-13幫派。

移民 ICE 川普

上一則

打擊高層性騷擾 FBI設舉報熱線

下一則

美墨邊境牆經費 聯邦挪走20億 德州長怒：我們自己建

延伸閱讀

拜登訪海外釋重要訊息：我不是另外一個川普

拜登訪海外釋重要訊息：我不是另外一個川普
拜登見英女王 車隊晚到5分鐘 疑違反王室禮儀

拜登見英女王 車隊晚到5分鐘 疑違反王室禮儀
移民犯罪被害人辦公室 拜登宣布解散

移民犯罪被害人辦公室 拜登宣布解散
美宣布：梅克爾下月15日訪問白宮會晤拜登

美宣布：梅克爾下月15日訪問白宮會晤拜登

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
佛州皇家棕櫚海灘的一家大眾超市(Publix)連鎖分店10日發生槍擊案，一對祖孫在店內被一名男子開槍射死，槍手行凶後開槍自盡。圖為警正封鎖現場調查。(美聯社)

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

2021-06-10 22:15
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
針對國內數百名在施打新冠疫苗後出現「心肌炎」的案例，美國疾病管制暨預防中心顧問將就此開會，並調查心肌炎是否和接種RNA疫苗之間有所關聯。（美聯社）

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC展開調查

2021-06-10 21:12
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚