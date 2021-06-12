手機拍下佛洛伊德遭警壓頸 目擊者獲普立茲特別獎

普立茲獎評選委員會頒發特別獎給達妮拉‧法拉茲爾(右三)，她去年以手機拍下非裔佛洛伊德被白人警察以膝蓋壓頸達九分多鐘，最後導致死亡的畫面。(美聯社)

為新聞記者採訪報導傑出表現予以肯定的普立茲獎(Pulitzer Prizes)，今年特別頒發特別獎，肯定一位並非媒體記者的目擊民眾重大貢獻，因為消息發布後所產生的深遠影響，絲毫不亞於其他獲得普立茲獎的媒體人；另外，美聯社及紐約時報也分別各獲兩項普立茲獎。

普立茲獎評選委員會共同主席岡薩雷茲(Aminda Marqués González)11日宣布，頒發特別獎給去年以手機拍下非裔佛洛伊德(George Floyd)被白人警察 以膝蓋壓頸達九分多鐘最後導致死亡的達妮拉‧法拉茲爾(Darnella Frazier)。

回顧2020年重大新聞事件發展，所有媒體報導幾乎都聚焦在三大議題上頭：新冠疫情 、種族不公以及總統大選。今年獲得普立茲獎的作品也都來自這三大領域報導。

去年美聯社針對種族爭議相關的抗議示威活動的相關報導，獲得普立茲突發新聞攝影獎。圖為非裔佛洛伊德之死事件後，亞特蘭大發生的抗議事件。(美聯社)

岡薩雷茲11日在網路直播中指出，過去一年的重大事件發展以及情勢迅速變化，讓新聞媒體被迫在必須克服各種困難的狀況下做出因應，「許多這些傑出報導的背後，充滿著不為人知的辛酸，因為我們的同事與全體國人，都為著染疫死亡的60多萬人而哀悼」。

法拉茲爾(Darnella Frazier)以手機拍攝的影片，成為讓明尼蘇達州白人警察沙文(Derek Chauvin)定罪的鐵證，陪審團今年4月底裁定沙文遭控二級謀殺罪、三級謀殺罪及二級殺人罪三項罪名全數成立。

2020年5月25日，46歲的佛洛伊德涉嫌使用偽鈔遭警察逮捕時，當時17歲的法拉茲爾保持距離，拿著手機拍下沙文以膝蓋制壓佛洛伊德頸部的過程。後來她將影片上傳到臉書，引發全球一片譁然。

美聯社首席攝影師莫雷納帝榮獲今年普立茲特寫攝影獎，他在疫情期間拍下許多震撼人心的照片，其中一張是一對年邁的老夫婦隔著透明塑膠墊擁抱彼此，畫面相當哀悽。(美聯社)

去年美聯社針對種族爭議相關的抗議示威活動和新冠肺炎造成年長者大量病逝的相關報導，獲得兩項普立茲新聞攝影 獎，包括特寫攝影獎和突發新聞攝影獎；紐時則以新冠疫情期間做的大量數據分析報導，亦獲得兩項普立茲公眾服務獎。

普立茲特寫攝影獎由美聯社首席攝影師莫雷納帝(Emilio Morenatti)榮獲，他在疫情期間拍下許多震撼人心的照片，其中一張是一對年邁的老夫婦隔著透明塑膠墊擁抱彼此，畫面相當哀悽。

紐時獲得普立茲公眾服務獎的評語中，評審寫下「勇敢、有先見之明、全面報導」，並「提供大眾所缺的數據」協助社會抗疫。