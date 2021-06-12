美墨邊境牆經費 聯邦挪走20億 德州長怒：我們自己建

共和黨籍德州州長艾伯特宣布，由於拜登總統政策導致美墨邊境爆發人道危機，德州要在美墨邊境興建圍牆。(美聯社)

前總統川普任內為興建美墨邊境 牆，從國防部取得150億元預算 ；不過拜登政府就任後，其預算規模正在縮減，已決定將逾20億元另挪他用，此舉很可能引來共和黨人反對，德州 州長艾伯特(Greg Abbott)也說，如果聯邦政府不建牆，那就州政府自己建。

拜登政府11日發布的預算顯示，挪出逾20億元；白宮預算局(OMB)的聲明說，興建美墨邊境牆「不是嚴肅的解決問題的政策，也不是負責任的聯邦資金使用方式」；拜登政府也請求國會不要再為「不必要的舉措」提供更多資金。

雖然最新的國土安全部預算書中沒有美墨邊境牆的支出計畫，不過拜登政府尚未取消美墨邊境牆的項目；事實上，川普取得150億元的建牆預算時，係依國會要求處理「緊急的生命、安全、環境問題」而來，因此拜登政府在預算書中仍稱，現有預算將依國會的要求行事。

不過，此舉恐怕仍無法消弭來自共和黨籍國會議員的不滿，共和黨籍參議員已要求國會審計處(GAO)調查此舉是否觸犯聯邦法規。

艾伯特10日表示，德州要自己興建美墨邊境牆，計畫下周公布具體細節；艾伯特說，聯邦政府無法確保邊境安全，危機越來越嚴重，「德州絕對不會坐視不管」。

艾伯特還說，德州政府將與受到影響最嚴重的邊境社區共同合作，非法入境者在德州將被逮捕，也要對非法入侵面對法律責任；為此州政府將成立特別行動小組，研究如何有效遏止無證移民及各種違禁品進入美國。

不過，德州是否有權在美墨邊境興建圍牆，許多法律問題仍有待釐清，例如邊境地區某些土地屬於聯邦政府管轄，還有私人土地等；事實上，川普的邊境牆計畫在落實階段時，就曾遇到各種挑戰。