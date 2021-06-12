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美國高級電腦人才不足 團體籲招移民填補

編譯潘勛／綜合11日電
美國目前電腦技術高強的工人數目不足，2020年每個未就業的電腦或數理人才，可選擇的就業機會在七個以上，各公司老闆正從移民找才俊來填補。圖為谷歌紐約辦公室。(Getty Images)
美國目前電腦技術高強的工人數目不足，2020年每個未就業的電腦或數理人才，可選擇的就業機會在七個以上，各公司老闆正從移民找才俊來填補。圖為谷歌紐約辦公室。(Getty Images)

移民研究團體「新美國經濟」(NAE)10日公布報告指出，美國目前電腦技術高強的工人數目不足，2020年每個未就業的電腦或數理人才，目前可選擇的就業機會在七個以上，各公司老闆正由移民找才俊來填補此一窟窿。

這項最新報告指出，制定更周延的相應政策，以招募想來美找工作的移民，可以幫助國家更快、更強地掙脫新冠疫情，另肆應未來的經濟危機、斷層。

目前美國就業職缺之多創下紀錄，但同時失業人數卻一直居高不下，意味勞動力供需失調。商務部上周開始呼籲，增加以求職為目的移民人數，以克服勞工短絀。

由億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)創設的NAE分析勞動部徵求外國技術工的「勞動力檢定申請」數據，還有勞工統計局的失業人數、Burning Glass Technologies網站貼出的求才數據，據以發表這項報告。

NAE報告援引勞動部數據指出，全國僱主2020年徵求電腦相關人才的職缺有136萬個，然而賦閒的電腦、數理專才只有17萬7000人。

移民服務機構「Envoy Global」執行長兼研究共同主撰人柏克(Dick Burke)指出，即便發生傷害重大、史無前例的新冠疫情，也沒讓國家高科技數理電算人才的供需失衡有所改觀。

NAE報告指出，疫情期間，雇主依然在找專業人才來填補電腦相關工作開缺，申請擁有電腦專才的案子共有37萬1641件。

NAE分析人口統計據指出，美國仰賴外國出生的才俊來做電算相關工作比率很高，例如2019年電算人才裡，移民就占25%，相形之下，總勞動人口對外籍勞工的需求為17.4%。

NAE量化研究部主任安德魯‧林(Andrew Lim)指出，報告提出的證據足以證明美國雇主仍需要擁有電腦專才的勞工，但按照目前的移民政策，無法解決此一問題；依勞工部「勞動力檢定申請」，申請移民工最快的求才項目裡，十分之七都與電腦工作有關。

移民 勞工部 美國

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