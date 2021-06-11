我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

基石XL油管計畫壽終正寢 加國亞省10億元成泡影

編譯盧炯燊／綜合10日電
擾攘多年的基石XL油管項目，在拜登入主白宮後即馬上喊卡，亞爾伯達省政府及油管開發商TC Energy 9日宣布正式終止該項目。圖為一名活動分子打扮成北極熊抗議基石油管。(美聯社)
擾攘多年的基石XL油管項目，在拜登入主白宮後即馬上喊卡，亞爾伯達省政府及油管開發商TC Energy 9日宣布正式終止該項目。圖為一名活動分子打扮成北極熊抗議基石油管。(美聯社)

擾攘多年的基石XL(Keystone XL)油管項目，在拜登入主白宮後即馬上喊卡，儘管加拿大聯邦及亞爾伯達省(Alberta)政府多方遊說，但始終無功而還，亞省政府及油管發展商TC Energy 9日宣布終止該項目，亞省省民為這條油管最終埋單10億元(13億加元)。

這項計畫是由TC Energy 的前身「橫加公司」(TransCanada Corp.)於2008年提出，總投資達90億元，興建長達1200英里(1930公里)的油管，將從油砂開發出來的重質油從亞省輸往美國墨西哥灣提煉，路線等於由北至南直跨整個美國，在美國引發政治爭議，在多個州甚至引起環保組織及原住民的訴訟。

歐巴馬時代差不多等於擱置計畫，川普2017年重啟這個拖延多時的項目，去年開始動工，但隨著拜登上場的第一天即簽署行政命令取消計畫，理由是燃燒油砂原油會使氣候變化更惡化。

儘管加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)及在前期已投資了10億元的亞省政府表示不滿及遊說，但始終未能讓拜登回心轉意。

亞省政府9日表示已跟TC Energy達成協議結束雙方夥伴關後，省府也會取回投資，但未有透露細節。省長康尼(Jason Kenney)發聲明，對基石XL油管項目的情況，包括總統的許可證給取消，實在感到失望及沮喪。

一直反對這條油管的環保組織，對項目的最終死亡，認為是遏制使用化石燃料使用的里程碑時刻。

但21個州的總檢察長早前提出訴訟，要求推翻拜登的決定，認為計畫可以創造數千個職位，除了共和黨不滿外，就是一些民主黨溫和派，例如蒙大拿州的聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)及西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)也敦促拜登重新考慮，但最終仍無結果。

拜登 美國 投資

上一則

價值20萬藍寶堅尼休旅車被偷 車主騎摩托車追賊

下一則

肉品大廠JBS遭駭 用比特幣付1100萬元贖金

延伸閱讀

「全球疫情雷達」來了 拜登攜手強生喊：徹查新冠起源

「全球疫情雷達」來了 拜登攜手強生喊：徹查新冠起源
拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國
拜登：北愛處理不好 美英關係好不了

拜登：北愛處理不好 美英關係好不了
新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國

新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

2021-06-03 22:22
美國總統拜登伉儷為參加G7峰會，9日飛抵英國，隨即向美軍官兵發表講話。當吉兒．拜登就要開講時，拜登自己卻還在慢吞吞地轉身，讓第一夫人板著臉「訓斥」總統專心，引發一片笑聲。取材自 Fox News

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

2021-06-10 07:20
旅居海外的美國公民因為疫苗取得困難，大吐苦水。圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

2021-06-07 10:27
拜登將脖子上的蟬拍落。(擷自影片)

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

2021-06-09 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏