基石XL油管計畫壽終正寢 加國亞省10億元成泡影

擾攘多年的基石XL油管項目，在拜登入主白宮後即馬上喊卡，亞爾伯達省政府及油管開發商TC Energy 9日宣布正式終止該項目。圖為一名活動分子打扮成北極熊抗議基石油管。(美聯社)

擾攘多年的基石XL(Keystone XL)油管項目，在拜登 入主白宮後即馬上喊卡，儘管加拿大聯邦及亞爾伯達省(Alberta)政府多方遊說，但始終無功而還，亞省政府及油管發展商TC Energy 9日宣布終止該項目，亞省省民為這條油管最終埋單10億元(13億加元)。

這項計畫是由TC Energy 的前身「橫加公司」(TransCanada Corp.)於2008年提出，總投資 達90億元，興建長達1200英里(1930公里)的油管，將從油砂開發出來的重質油從亞省輸往美國 墨西哥灣提煉，路線等於由北至南直跨整個美國，在美國引發政治爭議，在多個州甚至引起環保組織及原住民的訴訟。

歐巴馬時代差不多等於擱置計畫，川普2017年重啟這個拖延多時的項目，去年開始動工，但隨著拜登上場的第一天即簽署行政命令取消計畫，理由是燃燒油砂原油會使氣候變化更惡化。

儘管加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)及在前期已投資了10億元的亞省政府表示不滿及遊說，但始終未能讓拜登回心轉意。

亞省政府9日表示已跟TC Energy達成協議結束雙方夥伴關後，省府也會取回投資，但未有透露細節。省長康尼(Jason Kenney)發聲明，對基石XL油管項目的情況，包括總統的許可證給取消，實在感到失望及沮喪。

一直反對這條油管的環保組織，對項目的最終死亡，認為是遏制使用化石燃料使用的里程碑時刻。

但21個州的總檢察長早前提出訴訟，要求推翻拜登的決定，認為計畫可以創造數千個職位，除了共和黨不滿外，就是一些民主黨溫和派，例如蒙大拿州的聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)及西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)也敦促拜登重新考慮，但最終仍無結果。