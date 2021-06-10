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螃蟹害的？馬里蘭州全美最臭 加州因「口臭」排第2

編譯周芳苑／綜合9日電
馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」最臭州榜首。圖為馬州一家海產公司的員工把螃蟹和玉米送上裝卸站。(美聯社)
馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」最臭州榜首。圖為馬州一家海產公司的員工把螃蟹和玉米送上裝卸站。(美聯社)

求職網站Zippia.com公布全美「臭名」遠播州排行榜，馬里蘭州因為捕魚產業聞名，尤其螃蟹捕撈遠近馳名，「榮登」榜首；加州則排名第二。

根據Zippia.com，這份調查列出全美最臭十大州，評估依據是空氣品質、各州的垃圾或垃圾掩埋場百分比、人口密度、牙齒健康，馬里蘭州的臭味無其他州能出其左右。

最臭州排行榜上，繼馬里蘭州之後的依序是加州、佛羅里達、德拉瓦、麻州、阿拉巴馬、新澤西、紐約、賓州和密西西比州。

Zippia 還指出，威斯康辛、伊利諾、德州和奧克拉荷馬州等中西部和西南部各州的氣味最清新；根據這項研究，北達科他州和南達科他州是全美臭味最少的兩個州。

華人密集的加州、新澤西、紐約州各排名第二、七、八，上榜原因不一。

據Zippia.com資料，加州是因為人們口腔衛生不佳、口臭嚴重；新州是因為人口密集，垃圾掩埋場占全州土地0.042%，為全美最高比例；紐約州也因為垃圾處理問題及居民口腔衛生不佳而榜上有名。

馬里蘭州是登上榜首讓有些人感到驚訝，一位電台音樂節目「The Sports Junkies」主持人比克爾（Eric Bickel）提到他的同事時說：「（臭味）一定從你鎮上發出來。」

居住在馬里蘭州的畢曉普（Jason Bishop)說，都要怪螃蟹。

馬里蘭州 紐約州 加州

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