調查：公園警察白宮前驅趕示威者 並非為了川普

內政部調查報告指出，執法人員去年6月1日驅離白宮前示威的群眾，和時任總統的川普前往教堂前拍照無關。圖為當天川普從鎮暴警察前經過。(美聯社)

內政部 (Interior Department)9日公布調查報告，指出公園警察 去年6月1日並非受時任總統的川普在拉法葉公園(Lafayette Park)教堂前拍照的影響，才驅趕白宮前示威的群眾，而是為了讓白宮前新建的圍牆工程可順利進行。

該示威活動的主要目是為去年遭白人警察壓頸長達九分半鐘後死亡的非裔男子佛洛伊德(George Floyd)發聲；而活動前半小時，為了讓川普能順利抵達拉法葉公園並在教堂前手持聖經拍照，美國公園警察(U.S. Park Police)驅離 現場抗議民眾。

內政部督察長格林布拉特(Mark Lee Greenblatt)也發表聲明呼應，其實公園警察早在得知川普來訪的幾個小時前，就已開始進行驅離工作；報告中還提及時任司法部長巴維理(William Barr)即時向指揮官要求驅離民眾，但遭到駁回。

報告中引用一名未具名的公園警察指揮官證詞說：「司法部長問他『總統來的時候這些人還會留在這嗎』，該名指揮官當下才知道總統將抵達拉法葉公園。」

儘管報告指當局決定驅趕民眾的動機合理，但執法人員卻未順利與現場民眾進行溝通，也未向示威者警告將要進行驅離。

此外，報告引述事發當天聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons, BOP)派出的一組人馬抵達現場後，並未聆聽報告就進行驅離，而且還向示威者使用胡椒噴霧，「違反公園警察指揮官的指令」。

拉法葉公園屬於公園警察的管轄範圍，而該單位又隸屬內政部；報告的最終結論否認驅趕民眾的決策有受到任何政治力的影響，但這項說法恐怕不會被批評者接受。

調查報告除了聚焦在執法動機，還分析公園警察在行動過程中的溝通，並指「公園警察並未與特勤局(Secret Service)使用同一個無線電頻道，無法有效溝通和合作，才導致行動中許多失誤」。