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速食業者Chipotle 員工時薪漲 餐點跟也漲了

編譯王巧文／綜合外電
知名墨西哥捲餅連鎖速食業者Chipotle宣布，旗下餐點價格最高將調漲約4%。(取自Chipotle 臉書)
知名墨西哥捲餅連鎖速食業者Chipotle宣布，旗下餐點價格最高將調漲約4%。(取自Chipotle 臉書)

美國知名墨西哥捲餅連鎖速食業者Chipotle宣布，旗下餐點價格最高將調漲約4%，以因應員工薪資成本上揚，凸顯餐飲業者為化解缺工困境而幫員工加薪後，如今正開始把這些成本轉嫁給消費者。

美國CNN Business報導，Chipotle的餐點價格約將調漲3.5%至4%。Chipotle在5月時說，6月底前旗下餐館員工的平均時薪將調高至15美元，並計畫徵才2萬人。該公司主管曾表示，將把這些成本轉嫁給消費者。

Chipotle執行長尼可（Brian Niccol）表示，公司也不希望餐點漲價，但在當前情況下，Chipotle不得不這麼做。財務長哈頓則在線上會議中指出，感覺這是在正確的時間做正確的事。Chipotle目前未計畫進一步漲價。

在美國經濟復甦之際，Chipotle、星巴克、麥當勞等連鎖餐飲業者紛紛調高員工時薪，以招募新員工，並留住既有人力。如今美國消費者對餐館餐點的需求回升，但是餐飲業人力回升的的速度緩慢，引發這一波加薪潮。

美國勞工部的數據顯示，5月休閒和餐旅業新增292,000個就業人口，但這些領域的就業人數仍較疫情前減少250萬人。

美國 就業 勞工部

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