旅行太重要了 國務院放寬對85國家旅遊建議評級

隨著夏季旅遊旺季到來，正加快施打新冠疫苗的主要國家，也正加速推動鬆綁邊境管制。（路透）

隨著夏季旅遊旺季到來，正加快施打新冠疫苗 的主要國家，也正加速推動鬆綁邊境 管制，美國已跨出第一步。

美國成立工作小組研議放寬來自北美與歐洲的非美國公民 入境限制，並降低對110多國的旅遊警示建議，歐洲議會也批准推出疫苗護照，加拿大則準備放寬與美國之間的邊境限制。

白宮8日宣布，正籌組由跨部會官員組成的政策團隊，協助決定何時、如何開放來自歐洲多數地區的非美國公民入境，以及何時對鄰國開放陸上邊境。美國也將與英國、歐盟、墨西哥及加拿大共同成立專家工作小組，以確定如何安全地恢復開放跨國旅遊。

白宮官員表示：「拜登政府已意識到旅行對美國公民和他們家人的重要性，也了解貿易關係和運輸產業扮演的吃重角色；我們正與加拿大、墨西哥、歐盟和英國這四個關鍵夥伴成立專家工作小組，研議如何以最安全的方式重新開放旅行。」

美國疾病防治中心（CDC）7日放寬對110多國的旅遊警示建議，包括61國的警示建議從「別去旅行」的第四級，調降為「旅行前三思」的第三級，包括將在7月舉行奧運的日本，以及法國、南非等；其他50國的警示層級從第二級降為最低的第一級，包括南韓、冰島、新加坡等。台灣維持在風險最低的「第一級」。

美國國務院也放寬對85個國家或地區的旅遊建議評級，以反映CDC的調整，包括近60個國家或地區從第四級降第三級，16個從第三級降到第二級，約12個降至第一級。

歐洲議會也批准推出疫苗護照，各國將發行共同承認的證明，允許能證明已完成接種新冠疫苗、從新冠肺炎疾病康復、及新冠檢測為陰性的民眾，能夠在歐盟內部能低度隔離地旅遊，如今只待27個成員國政府批准，便完成法律程序。

加拿大總理杜魯多8日也說，未來幾周將透露鬆綁與美國邊境限制的具體措施，允許已完成接種新冠疫苗者，能往來與兩國之間。路透報導，加國理論上能在8月前，允許已完整接種疫苗的美國民眾入境。