我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔在職場 為何常被叫錯名字？ 隱形偏見造成臉盲

拜登政府買5億輝瑞疫苗 贈送全球

旅行太重要了 國務院放寬對85國家旅遊建議評級

編譯林奕榮／綜合外電
隨著夏季旅遊旺季到來，正加快施打新冠疫苗的主要國家，也正加速推動鬆綁邊境管制。（路透）
隨著夏季旅遊旺季到來，正加快施打新冠疫苗的主要國家，也正加速推動鬆綁邊境管制。（路透）

隨著夏季旅遊旺季到來，正加快施打新冠疫苗的主要國家，也正加速推動鬆綁邊境管制，美國已跨出第一步。

美國成立工作小組研議放寬來自北美與歐洲的非美國公民入境限制，並降低對110多國的旅遊警示建議，歐洲議會也批准推出疫苗護照，加拿大則準備放寬與美國之間的邊境限制。

白宮8日宣布，正籌組由跨部會官員組成的政策團隊，協助決定何時、如何開放來自歐洲多數地區的非美國公民入境，以及何時對鄰國開放陸上邊境。美國也將與英國、歐盟、墨西哥及加拿大共同成立專家工作小組，以確定如何安全地恢復開放跨國旅遊。

白宮官員表示：「拜登政府已意識到旅行對美國公民和他們家人的重要性，也了解貿易關係和運輸產業扮演的吃重角色；我們正與加拿大、墨西哥、歐盟和英國這四個關鍵夥伴成立專家工作小組，研議如何以最安全的方式重新開放旅行。」

美國疾病防治中心（CDC）7日放寬對110多國的旅遊警示建議，包括61國的警示建議從「別去旅行」的第四級，調降為「旅行前三思」的第三級，包括將在7月舉行奧運的日本，以及法國、南非等；其他50國的警示層級從第二級降為最低的第一級，包括南韓、冰島、新加坡等。台灣維持在風險最低的「第一級」。

美國國務院也放寬對85個國家或地區的旅遊建議評級，以反映CDC的調整，包括近60個國家或地區從第四級降第三級，16個從第三級降到第二級，約12個降至第一級。

歐洲議會也批准推出疫苗護照，各國將發行共同承認的證明，允許能證明已完成接種新冠疫苗、從新冠肺炎疾病康復、及新冠檢測為陰性的民眾，能夠在歐盟內部能低度隔離地旅遊，如今只待27個成員國政府批准，便完成法律程序。

加拿大總理杜魯多8日也說，未來幾周將透露鬆綁與美國邊境限制的具體措施，允許已完成接種新冠疫苗者，能往來與兩國之間。路透報導，加國理論上能在8月前，允許已完整接種疫苗的美國民眾入境。

美國公民 疫苗 邊境

上一則

不識相的蟬「攻擊」美國總統脖子 拜登出手拍落

下一則

速食業者Chipotle 員工時薪漲 餐點跟也漲了

延伸閱讀

拜登訪歐 副國務卿：與中合作 但維持應有競爭

拜登訪歐 副國務卿：與中合作 但維持應有競爭
參議員籲提供台灣更多疫苗 布林肯：正努力確保能送達

參議員籲提供台灣更多疫苗 布林肯：正努力確保能送達
拜登廢除川普對抖音微信禁令 但將對外國app做安全審查

拜登廢除川普對抖音微信禁令 但將對外國app做安全審查
新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑

新冠病毒自武漢實驗室外洩報告 布林肯抱持懷疑

熱門新聞

C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

2021-06-03 22:22
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
國會山報報導，隨著新冠病毒的起源重新受到檢視，華盛頓郵報更正一篇2020年2月的報導；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

2021-06-02 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地
德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則