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報告: 川普「零容忍」政策 近4000名兒童被拆散

記者張聲肇╱綜合報導
圖為因川普政府「零容忍」政策而與家人分散的岡薩雷斯兄弟，現已與母親團聚住在費城。(美聯社)
圖為因川普政府「零容忍」政策而與家人分散的岡薩雷斯兄弟，現已與母親團聚住在費城。(美聯社)

拜登政府8日指出，前總統川普的「零容忍」移民政策拆散近4000兒童的家庭，美國民權聯盟提給法院的文件則稱，被迫與雙親分離的兒童超過5500名。

拜登上台後，成立「家庭團聚專案小組」，處理在川普強硬政策下遭拆散的家庭問題。小組調查發現，從2017年7月1日到2021年元月19日川普下台那一天為止，共3913名未成年少年、兒童因川普「非法入境一律逮捕」政策，與父母親分散。

小組說，幾乎全部都是「零容忍」政策的受衝擊者，另有1723個案例須另行檢討，加起來總共5636名，與民權聯盟所稱接近。為何差在這1723名？可能源自聖地牙哥聯邦法院裁定，這1723名不是因「零容忍」政策才和雙親離散，也因此拜登政府要重新檢討。

小組另也在研究，2017年元月到7月，川普上任頭半年內，是否另有在美墨邊境被迫與父母分離的兒童。

這3913名當中，已有1786名已經由家長領回，其中多數在川普任內就領回；1695名「失散兒童」的父母親已接獲通知子女現在何處；391名兒童的父母親，到現在仍連絡不到。那1695名兒童，多數已被其他親人收留。

拜登政府承諾會讓骨肉分離兒童找到父母，但進展很慢，總數有多少，目前還不清楚。上個月，已有四個兒童的父母親回到美國「認領」子女；他們是第一批獲知子女下落的62人當中，最先回到美國的。這62人，28名來自瓜地馬拉，20位來自宏都拉斯，13名來自薩爾瓦多，一名來自墨西哥。官員說，其中29人最後通關文件都已備妥，只待旅行安排妥當，即可前來領回子女。

民權聯盟移民權利組副組長格倫特(Lee Gelernt)肯定政府的用心，但希望讓這些「離散家族」團員的步調可以加快些。

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