招工祭誘因 提供子女教育津貼、度假享免費飯店

企業求才孔急，不但提供給求職者五花八門的誘因，而且一旦雇用，還有多種新法子挽留員工。圖為俄亥俄州一家餐廳放出招人廣告，並宣傳餐廳員工免費吃飯。(美聯社)

企業求才孔急，目前提供給求職者的誘因堪稱五花八門，比如提供配偶及小孩讀大學補貼、員工夏季度假有免費飯店住房；有志主廚的人獲贈一套刀具，甚至只要願來找餐廳工作者，面試地點都備有開胃菜；一旦僱用，還有多種新法子，想挽留員工穩定下來，安心工作。

紐約時報 8日報導，求才市場突然火熱，業者決心吸引新員工、保住老員工，目前除了傳統的加薪給獎金，還設想多種新招；有些行業提供的福利 包括提供員工讀大學獎學金、保證讓員工有機會接受訓練擔任管理職，讓員工得以再思索職涯跑道。

雖說失業率5月份還有5.8%，但經濟偌大部門重新啟動，隨著夏季來臨，尤其是服務業的各公司爭搶員工，很多業者除了增加時薪，還增加就業 誘因；結果便是人資部門主管跟新進員工一樣，都得思考什麼才叫吸引人的薪資、福利方案。

最稱另創蹊徑的便是有些公司提供教育津貼給員工及其家屬。

「廢棄物管理公司」(Waste Managemen)人資部門主任歐茨-佛尼(Tamla Oates-Forney)表示，其他公司也在找擁有相同技能、經驗的人才，自己公司要有與眾不同的新招才顯得突出，薪酬無法決定一切；公司已決定支付學費，讓員工讀完大學或專科學校，員工配偶還有子女明年1月註冊讀大專院校，也享有同樣福利。

全國最大肉品包裝商的JBS先是時薪增幅30%以上，此外自3月起，提議為所屬6萬6000員工讀大學付學費，每位員工另有1名子女也可享受相同福利；人資部主管賈迪斯(Chris Gaddis)表示，現場工人時薪已升到21元，擁有先進技能的員工更升到30元，不論就工資或其他工作激勵，都翻新多多，就鄉下地區而言，沒別的公司能比得上。

廢棄物管理公司表示，留住員工很重要，每一位時薪員工離職，至少要花1萬2000元來補缺，另外就公司車輛駕駛員來說，五成交通事故發生在年資三年以下的員工。公司執行長費許(Jim Fish)表示，資助員工進修，很能留得住人，為此計畫，公司第一年估算開支在500萬到1000萬之間。