我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

招工祭誘因 提供子女教育津貼、度假享免費飯店

編譯潘勛╱綜合8日電
企業求才孔急，不但提供給求職者五花八門的誘因，而且一旦雇用，還有多種新法子挽留員工。圖為俄亥俄州一家餐廳放出招人廣告，並宣傳餐廳員工免費吃飯。(美聯社)
企業求才孔急，不但提供給求職者五花八門的誘因，而且一旦雇用，還有多種新法子挽留員工。圖為俄亥俄州一家餐廳放出招人廣告，並宣傳餐廳員工免費吃飯。(美聯社)

企業求才孔急，目前提供給求職者的誘因堪稱五花八門，比如提供配偶及小孩讀大學補貼、員工夏季度假有免費飯店住房；有志主廚的人獲贈一套刀具，甚至只要願來找餐廳工作者，面試地點都備有開胃菜；一旦僱用，還有多種新法子，想挽留員工穩定下來，安心工作。

紐約時報8日報導，求才市場突然火熱，業者決心吸引新員工、保住老員工，目前除了傳統的加薪給獎金，還設想多種新招；有些行業提供的福利包括提供員工讀大學獎學金、保證讓員工有機會接受訓練擔任管理職，讓員工得以再思索職涯跑道。

雖說失業率5月份還有5.8%，但經濟偌大部門重新啟動，隨著夏季來臨，尤其是服務業的各公司爭搶員工，很多業者除了增加時薪，還增加就業誘因；結果便是人資部門主管跟新進員工一樣，都得思考什麼才叫吸引人的薪資、福利方案。

最稱另創蹊徑的便是有些公司提供教育津貼給員工及其家屬。

「廢棄物管理公司」(Waste Managemen)人資部門主任歐茨-佛尼(Tamla Oates-Forney)表示，其他公司也在找擁有相同技能、經驗的人才，自己公司要有與眾不同的新招才顯得突出，薪酬無法決定一切；公司已決定支付學費，讓員工讀完大學或專科學校，員工配偶還有子女明年1月註冊讀大專院校，也享有同樣福利。

全國最大肉品包裝商的JBS先是時薪增幅30%以上，此外自3月起，提議為所屬6萬6000員工讀大學付學費，每位員工另有1名子女也可享受相同福利；人資部主管賈迪斯(Chris Gaddis)表示，現場工人時薪已升到21元，擁有先進技能的員工更升到30元，不論就工資或其他工作激勵，都翻新多多，就鄉下地區而言，沒別的公司能比得上。

廢棄物管理公司表示，留住員工很重要，每一位時薪員工離職，至少要花1萬2000元來補缺，另外就公司車輛駕駛員來說，五成交通事故發生在年資三年以下的員工。公司執行長費許(Jim Fish)表示，資助員工進修，很能留得住人，為此計畫，公司第一年估算開支在500萬到1000萬之間。

福利 紐約時報 就業

上一則

白宮特助吳修銘 擁500萬元比特幣

下一則

報告: 川普「零容忍」政策 近4000名兒童被拆散

延伸閱讀

市議會系列提案公聽 提供外賣郎最低工資、基本設備

市議會系列提案公聽 提供外賣郎最低工資、基本設備
招不到工 墨菲籲商家提高工資 成本轉嫁給消費者

招不到工 墨菲籲商家提高工資 成本轉嫁給消費者
美就業回溫 服務業招工告捷

美就業回溫 服務業招工告捷

聖荷西生活工資 7月1日起調至24.07元

聖荷西生活工資 7月1日起調至24.07元

熱門新聞

華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
C17運輸機。(圖取自維基百科)

直播／美議員搭C17運輸機抵台 攜帶防疫物資

2021-06-05 19:15
美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊5月27日作客紐約洋基隊主場時，前總統川普的2名粉絲於四局下掛出挺川標語。紐時記者1日爆料，稱川普告訴自己人，「將在8月復位為總統」。（路透/Wendell Cruz-USA TODAY Sports）

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

2021-06-02 11:37
前總統川普不到一個月之前推出的個人部落格，如今宣布永久關閉。(美聯社)

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

2021-06-02 21:18
衛生專家指出，各州施打率高低也是決定疫情趨勢的重要指標，疫苗施打率排名全國最低的幾州，接下來疫情可能嚴重惡化，情勢如同「坐以待斃」。美聯社

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

2021-06-04 10:35
佛州12歲少男夥同另名14歲少女闖入一間民宅，然後以偷來的突擊槍及霰彈槍與趕來的警員槍戰。圖為少男被拘押。(截屏自Volusia County 6電視)

少年版鴛鴦大盜 他12歲 她14歲 闖空門還對警開火

2021-06-03 22:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地