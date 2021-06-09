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白宮特助吳修銘 擁500萬元比特幣

編譯洪毅、周芳苑╱綜合8 日電
曾經是加密貨幣懷疑論者的白宮特別助理吳修銘。(取自TimWu.org)
曾經是加密貨幣懷疑論者的白宮特別助理吳修銘。(取自TimWu.org)

白宮特別助理吳修銘(Tim Wu)曾經是加密貨幣懷疑論者，但申報的財產資料卻顯示，目前擁有價值上看500萬元的比特幣，占至多四成的總財產。

POLITICO報導，吳修銘申報的財產為400萬至1150元之間，當中有29至146枚比特幣，價值在100萬至500萬元之間，相當於其總財產的25%至43%，與先鋒集團(Vanguard)的共同基金一起，占其總財產的最大比重；此外，吳修銘還有價值10萬至25萬元之間的加密貨幣「文件幣」(Filecoin)。

吳修銘並不是一開始就對此價值變動極其劇烈的加密貨幣有興趣；2017年時，吳修銘曾撰文，指雖然「無法捉模感」的說法同樣適用於所有貨幣，但是比特幣並未得到任何主權國家的支持，也不像股票、債券那樣，可讓持有者就其票面宣稱價值。

父親來自台灣的哥倫比亞大學法學院教授吳修銘，是在國家經濟會議擔任科技及競爭事務特別助理。

吳修銘曾懷疑比特幣是否可能當作日常消費之用，以及是否存在「泡沫化」，甚至懷疑其「是不是真的有任何價值可言？」不過，他也提到，比特幣或有作為可隨時脫手的財產儲蓄的潛力，也反映社會上的信任，正從由人組成的機構轉向由程式碼建立的系統。

另外，數據分析業者帕蘭提爾(Palantir)及外賣快遞服務業者DoorDash不約而同在2020年發給資深執行長數億元股票獎勵，創下企業領導人最高報酬紀錄。

帕蘭提爾股票去年9月上市，執行長兼聯合創辦人卡普(Alexander Karp)去年便收到價值11億元報酬，包括 7.98 億元股票選擇權及2.96億元限制性股票。

DoorDash去年12月股票掛牌，就在上市前，發給執行長兼創辦人徐迅(Tony Xu)限制性股票，初始價值超過4億元。

股票 吳修銘 比特幣

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