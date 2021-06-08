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諾獎得主代答辯 遭槍殺留學生范軼然獲博士學位

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
范軼然今年1月9日於芝大校園附近的一處公寓停車場，慘遭濫殺兇嫌開槍打死。(芝加哥大學提供)
范軼然今年1月9日於芝大校園附近的一處公寓停車場，慘遭濫殺兇嫌開槍打死。(芝加哥大學提供)

「閱讀范軼然留下的研究文章時，內心極為失落」，芝加哥大學布斯商學院教授何治國一直希望對這位年初意外死於連環槍殺案的學生做些有意義的事，因而與范軼然另一位指導教授、諾貝爾經濟學講得主韓森(Lars Peter Hansen)攜手，重新檢視與整理范的研究並匯集成論文，一同代替他擔任論文答辯，范軼然將於9日畢業典禮中獲頒博士學位。

30歲的范軼然2014年從中國到芝加哥大學讀金融數學，接著進入該校布斯商學院與經濟學系的一個專案項目，在此期間，他積極爭取進入商學院攻讀博士機會，傑出的各項表現，當時即獲得韓森、何治國的支持。

在芝大博士班念了四年，原本計畫今年畢業，但他還沒來得及提出論文題目，今年1月意外死於槍案。同學與教授檢視他生前留下的研究與文章，開始計畫協助其完成論文獲得博士學位的可能性。

這項計畫發起後，獲得商學院師生大力支持，韓森說，「這是我們替一位特殊的人所能做的很小的事情」。

何治國說，范軼然突然遭逢死亡意外後，他與韓森看了范留在Dropbox上的研究檔案，「我看過很多成績優異的學生，但卻無法跟范軼然一樣擁有批判性思維或挑戰現有理論」，何治國說，跟范軼然聊天是一件很愉快的事情」。

為了完成范的研究成果，他與韓森，還有布斯商學院的蓋里瑞(Veronica Guerrieri)、經濟系教授塔爾森(Ronald E. Tarrson)等人組成特別小組，韓森說，例如何治國花了很多時間以各種令人感興趣的方式，陳述范軼然的理念與研究。

今年3月，韓森與何治國通過Zoom視訊會議的方式，向與會的100多人講述范軼然的博士論文，並代其答辯，范的論文題目為「銀行合理化的行為如何導致高風險的放貸」。

范的博士班同學瓦特斯(Nishant Vats)說，范是一名嚴謹的研究者，博士學位對范意義重大；何治國年初曾與從中國到芝加哥參加兒子校園燭光會的范軼然父母見過面，他說，代替范表述其研究的過程，幫他減輕內心對於失去這位優秀學生的傷痛，范的博士證書也預計7月在芝大北京中心轉給范的父母。

除了授予范軼然博士學位外，范的雙親並在該校設立了以范軼然為名的紀念獎學金，每年將定期頒發給金融經濟學的學生。

范軼然 芝加哥 中國

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