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衛生官員警告：對海鮮過敏 最好別吃蟬

編譯周芳苑╱綜合7日電
聯邦衛生官員警告，對海鮮過敏的人應避免吃這種口感脆脆的蟬。圖為馬里蘭州木欄杆棲息的幾隻蟬。(美聯社)
聯邦衛生官員警告，對海鮮過敏的人應避免吃這種口感脆脆的蟬。圖為馬里蘭州木欄杆棲息的幾隻蟬。(美聯社)

數以億計的蟬群本季在東部湧現，隨之成為冒險美食家的餐點；但聯邦衛生官員警告，對海鮮過敏的人應避免吃這種口感脆脆的甲殼類昆蟲。

就在十代蟬(Brood X)蟄伏地下17年、周期性的成群重返地面之際，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)提出這項警告；今年，不論專業廚師或人們在家烹飪，許多人發揮創意以各種方式烹調這種蝦一般大小、翅膀幾乎半透明的昆蟲。

有人喜歡油炸、有人把蟬蟲放入凱撒沙拉拌著吃。康乃狄克州一家壽司餐廳即在精緻餐點裡以蟬為食材；百年辣醬老品牌 Frank's RedHot更推出一系列蟬品，將蟬的英文Cicada納入產品名稱，包括焦糖cada 玉米、辣椒酸橙cada 炸玉米餅、和小型蟬漢堡。

國家地理雜誌報導，蟬兒不含麩質、富含蛋白質、脂肪與碳水化合物含量低。

不過，昆蟲和甲殼類動物同屬於節肢動物家族，根據聯合國糧食及農業組織的一份報告，食用昆蟲的潛在過敏風險有待進一步查驗。

這份報告指出，如果對甲殼類動物過敏，吃了含有相似蛋白質的食用昆蟲可能有過敏反應。

今年重返地面的蟬群數量可能達到數百億隻，預計在全美約 18 個州停留六週左右，華盛頓特區、印第安納州、田納西州諾克斯維爾附近是十代蟬湧現的三大核心地區。

一旦蟬蟲交配並孵卵，發育中的蟬將展開 17 年地下蟄伏覓食周期；人們享用蟬食的機會不會永遠持續下去；下一回合享用新鮮十代蟬的時間點將是2038 年。

過敏 田納西州 食品暨藥物管理局

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