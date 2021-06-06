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研究：早睡早起1小時 憂鬱症機率減23%

編譯柯立偉／綜合5日電

許多科學研究已證實，睡覺的時間與人類白天的表現與憂鬱心情息息相關，而最新的研究發現，除了工作表現以外，「早睡與否」也與人們是否憂鬱有關，即使只早睡一小時、早起一小時，即能減少憂鬱的機率達23%。

科羅拉多大學綜合生物學助理教授希蓮．維特(Celine Vetter)表示：「我們都知道睡覺時間和心情有關，但我們這份研究的重點是側重在『要多早睡』才能讓大家看到憂鬱病情的改善？」

維特曾執行過一項長達四年的計畫，追蹤3萬2000名早起的護士，發現早起護士得到憂鬱症的機率比晚起的護士低27%。而最新發布的這篇更大型的研究，追蹤約84萬名受試者。首先先從受試者的生物時鐘相關基因找出他們「身體上傾向睡覺的時間」。

綜合生物時鐘基因定序結果與問卷調查結果，最後的研究數據表示，只要提早睡一小時，就能有效降低23%罹患憂鬱症的機率。維特表示，如果提早睡兩個小時，那麼降低罹患憂鬱症的機率也會加倍成46%。

目前尚不清楚「提早睡眠時間」與「降低憂鬱機率」之間相互影響的機制，不過此一相互影響的現象已經獲得證實。

雖然尚待進一步的研究才能找出提前睡眠時間與降低憂鬱機率之間的關聯，但研究人員推測，可能與睡覺環境時的光線程度有關；之前已有其他研究證實，「光線治療法」可以有效改善心情。

因此維特說：「成為早睡早起的人最好的方法，就是『白天保持光明，晚上保持黑暗』。例如早上時走路或騎腳踏車去上班，讓自己多曬點太陽；晚上就讓環境盡可能變暗，特別是睡覺的時候。」

憂鬱症

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