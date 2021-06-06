「Wegovy」新藥治糖尿病 還可減重34磅 FDA批准販售

聯邦食品暨藥物管理局Wegovy在美國販售，有助於肥胖症患者減重。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 4日批准一款糖尿病 藥物Wegovy在美國販售，稱此藥可協助肥胖 症患者進行長期減重 ；根據該藥物研究報告指出，使用Wegovy的試驗者平均減重15%，大約是34磅(15.3公斤)。

研究報告顯示，服用該藥物的受測者可在14個月內維持體重下滑，直到體重變化趨於穩定；至於服用安慰劑的對照組，受測者體重平均只減少2.5%，不超過六磅。

協助該藥物研究報告、路易維爾代謝與動脈粥狀硬化研究中心(Louisville Metabolic and Atherosclerosis Research Center)醫學主任貝斯(Harold Bays)表示：「市面上目前有的藥物只能幫助減重大約5%至10%，有時候甚至不到。」

全美罹患肥胖症的成人人口超過1億人，占比約三分之一；一般人若減重5%就能大幅改善行動力、高血壓、高血糖和膽固醇指數等健康問題；但貝斯表示，對肥胖症的患者來說，只減重5%是不夠的。

貝斯強調，比起一些初期用於治療肥胖症的藥物，Wegovy更加安全；Wegovy最常見的副作用包括腸胃不適、噁心、腹瀉和嘔吐，但這些症狀都會慢慢消退，但仍有5%的試驗者最終停止使用。

Wegovy對罹患特定甲狀腺瘤的患者具有潛在風險，因此不建議家族有甲狀腺瘤或內分泌瘤病史的人使用；此外，該藥物也會增加憂鬱症和胰臟發炎的風險。

Wegovy由丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)研發，是一種用來抑制食慾的腸道激素，比另一款糖尿病用藥semaglutide的劑量還高；糖尿病患者每周使用一次Wegovy，並搭配飲食調整和運動達到減重的效果。

諾和諾德還未公布Wegovy的定價，但據稱和另一款減肥藥Saxenda的價格不相上下；Saxenda為每日注射，如果使用者沒有保險，一個月的費用在1300元以上。

休士頓衛理公會醫院集團(Houston Methodist Hospitals­)糖尿病首席醫師薩度(Archana Sadhu)表示，Wegovy的成效將取決於定價，因為有時候健保並不給付減肥藥物，定價太高恐怕使需要的人無法獲得。