「川規拜不隨」總統山放國慶煙火 聯邦法院今年不准

去年國慶日，南達科他州州長在總統山上燃放煙火，不過今年遭聯邦內政部以安全管理及當地原住民部落反對為由駁回。(Getty Images)

去年國慶日，南達科他州州長克莉絲蒂．諾姆(Kristi Noem)在總統山(Mount Rushmore National Memorial)上燃放煙火以紀念美國 獨立244年，諾姆今年也打算在同一地點施放國慶煙火，不過卻遭聯邦內政部 以安全管理及當地原住民部落反對為由駁回。諾姆因此將內政部告上聯邦法院，請求法院命令內政部撤銷此項決定，但法院駁回州長的請求。

諾姆指出，2020年是過去十年以來，首度恢復在總統山放煙火以慶祝國慶日的一年，因此當時便已與內政部商定，今年的國慶日將繼續在此舉行國慶煙火表演。孰料卻因改朝換代而「川規拜不隨」，因此諾姆指責內政部的理由太武斷、太政治性；諾姆也說：「我會上訴，爭取明年繼續在總統山舉辦國慶煙火。」

法官在判決中表示：「我個人很喜歡以在總統山上放煙火的方式來慶祝國慶日，不過既然聯邦政府 依法有准駁權限，且相關法令沒有違憲疑慮，法院應當尊重聯邦政府的行政裁量權。法院不應過度介入行政。」

總統山雖說是世界知名旅遊目的地之一，但從總統山肇建伊始，美國政府與當地原住民的矛盾便已種下；當地的印地安蘇族夏陽河部落(Cheyenne River Sioux Tribe)認為包含總統山在內的布拉克山群(Black Hills)是他們的聖山，因此自1927年總統山動工開始，時至今日夏陽河部落的原住民都非常反對美國政府在聖山上做任何事。