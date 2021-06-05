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亞馬遜Sidewalk計畫 用戶猶豫期倒數 未設定視同加入

編譯柯立偉╱綜合4日電
亞馬遜近日推出一項名為「Amazon Sidewalk」的計畫，準備把亞馬遜自產的喇叭(見圖)與監視器連上網狀網路。(Getty Images)
亞馬遜近日推出一項名為「Amazon Sidewalk」的計畫，準備把亞馬遜自產的喇叭(見圖)與監視器連上網狀網路。(Getty Images)

全美第二大企業亞馬遜近日推出一項名為「Amazon Sidewalk」的計畫，準備把亞馬遜自產的喇叭(Echo Speaker)與監視器(Ring security camera)連上網狀網路。亞馬遜表示，如此一來，即使在自家無線網路範圍以外的地方使用，這些智慧家電也能保時連線狀態。用戶可以選擇不加入這個計畫，但必須在本月8日以前在應用程式上設定，否則將被亞馬遜視為同意加入。

亞馬遜指出，同意使用Sidewalk的用戶，家裡的Echo Speaker和Ring security camera都不再會因為無線網路中斷而受影響。以現在的Ring security camera為例，如果在錄像期間發生斷網，就無法發送偵測到的可疑身影到使用者手機的應用程式中，形成安全保護的漏洞。而連上Sidewalk的攝像頭，則可以利用鄰居家的無線網路，或是該攝像頭附近的其他無線網路，向使用者通報偵測到的可疑身影。

至於其他原本就設計不需要一直使用網路的家電，如智慧電燈、智慧鎖等，也可以透過Sidewalk而一直保持連線狀態，又不需占用家中Wifi頻寬。

亞馬遜未來也計畫將Sidewalk擴及到各類其他家電；但亞馬遜的此項政策引起批評，除了選擇退出計畫的時間過短以外，前聯邦貿易委員會首席科技官蘇丹尼(Ashkan Soltani)表示：「亞馬遜透過購物網站蒐集消費者的消費習慣、也透過他們的網路服務(Amazon Web Service)取得民眾瀏覽網頁的偏好。現在又把手伸向智慧家電，不用鋪設任何纜線，就輕輕鬆鬆地成為全國最大的網路供應商(ISP)。」

亞馬遜並不是第一間推出類似服務的公司，蘋果(Apple)先前就已經讓自家產品可以透過任何與蘋果產品相容的網路連上網。

亞馬遜 蘋果 Amazon

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