盛夏來了 東西兩岸熱成一團 死亡谷飆120度

盛夏來了，本土48州熱氣團壟罩，東部濕西部燥。圖為紐約小朋友利用公共噴泉消暑。(Getty Images)

盛夏的氣候本周末蒞臨美國，本土48州熱氣團壟罩，東部濕西部燥，加州 中部氣溫將達華氏100度以上；至少1億3000萬人會感受到華氏90度以上的高溫 。

高溫加濕氣，東部感覺更熱；西部的濕度被高溫蒸發，夏末秋初森林大火的可能性加大。高氣壓擴及東西兩岸後，熱氣團最後將集結於五大湖區。

西部的熱浪 在高氣壓帶動下，已將加州中部谷地和華盛頓州內陸的氣溫推高到華氏100度以上；國家氣象局已發出哥倫比亞河流域的熱浪警報，難耐的高溫也逐漸向東擴散。

北達科他州畢斯麥的氣溫4日就達到華氏101度(攝氏38.3度)，打破1988年95度的高溫紀錄，其他各地也有100度；5日預測最高溫97度，可能也會破紀錄。

蒙大拿州畢靈斯(Billings)4日最高溫也達99度，懷俄明州卡斯培(Casper)和愛達荷州波夕(Boise)則超過95度，鹽湖城已發布接近100度「危險暑熱」警報，雖然沒達到100度，但也以97度寫下新紀錄，5日可能繼續破紀錄。

鳳凰城和拉斯維加斯的氣溫上看110度，死亡谷4日已創下今年首次120度的紀錄。

華盛頓州中部、俄勒岡州和加州中部已發布5日可能有森林火災的警報，因為高溫、超低濕度和每小時40哩的風速，提高了野火的風險。

蒙大拿、北達科他、猶他和明尼蘇達州北部也紛紛發出野火警報，因為這些地區「極度」和「非比尋常」的乾旱持續不斷，土壤濕度過低，植被乾燥，加上預報中的高溫，野火警報將持續到秋季。

高氣壓東移會把暑熱的天氣帶到全美各地，只有德州東部和墨西哥灣區，因低壓旋渦轉弱，帶來雲層和大風，氣溫可能維持在年均溫水準。

芝加哥、華府、波士頓和紐約5日氣溫都可能超過或接近90度，明尼亞波利斯更上看98度，打破1925年和1911年寫下的92度最高溫紀錄；首都華府的高溫還可能持續到6日，東部各地亦然。

這波熱浪可能持續到7日，屆時，西北部太平洋岸開始會有亂流，沿海地區的天氣開始出現變化，到9日前後，熱氣壓可能集結於五大湖區；在此之前，全國各地都面臨高於往年的氣溫。