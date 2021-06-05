國會暴動受損修繕150萬 檢方要求被告分攤賠償

1月6日國會山莊暴動而致國會受損，為修繕建築物迄今統計付出近150萬元，檢方決定向被告要求賠償部分損失，作為達成認罪協議的條件。圖為暴動當天，大批川普支持者湧進國會。(美聯社)

檢方與辯護律師透露，1月6日國會山莊暴動而致國會受損，為修繕建築物迄今付出近150萬元，檢方決定向被告求償，要求賠償部分損失，作為達成認罪協議的條件。

華盛頓郵報4日報導，華府 聯邦地區檢察官 2日在庭上，還有被告霍金斯(Paul Hodgkins)的認罪協議書上，首次提到國會山莊截至目前的受損金額；霍金斯現年38歲，在坦帕市擔任港口起重機操作員，因阻撓國會官方作業罪名而認罪，量刑日期訂在7月19日。

據聯邦助理檢察官莫娜‧席德基(Mona Sedky)與霍金斯律師簽訂的認罪協議書，上頭寫道：「貴方委託人承認，發生於2021年1月6日的暴動，截至2021年5月17日，造成聯邦國會山莊損失約149萬5326.55元的損失。」文件另載明，按認罪協議條件規定，霍金斯同意繳付2000元罰金給財政部。

幾位被告的辯護律師表示，聯邦華府地院檢察官要求重罪每件賠償金2000元，輕罪每件500元。

司法部 及聯邦地區檢方均婉拒對法院文件以外內容發表評論。

一位代表幾位被告的資深律師表示，賠償金條件還在磋商；另位辯方律師則質疑，被告遭控罪名若非造成損失，法官能否判決被告賠錢。

國會山莊150萬元的估算損失金額，顯然反映為修繕、汰換被毀門窗等建築構造的直接費用。國會山莊建築師發言人表示，損壞評估是該單位提供給司法部的，而司法部再計算每樁案件的罰金。

聯邦法規定，法官判刑時得勒令有罪定讞者賠償被害人的財產等損失，強制執行期可達20年；能否要求賠償，通常要看法條規定的罪行，還有財物等損失，是否犯人罪行直接且可預見的結果。

但法律也規定，賠償金在認罪協議時可以協商。如果法院認定，導致損失的被告不止一人，「得要求每名被告都繳付全額賠償金，或責令被告一眾分攤賠償金」。

檢方顯然認定，1月6日暴動的被告，都該為當天發生事件，而就修繕國會山莊負起一定賠償責任，即便犯人是分別被起訴，或者是在案發後才進入國會山莊、沒動手破壞，都該賠償。