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最年輕演奏者！3歲華裔鋼琴天才 登卡內基音樂廳

記者黃伊奕╱紐約報導
謝心遙在鋼琴前留影。（孫亦心提供）
謝心遙在鋼琴前留影。（孫亦心提供）

一雙稚嫰的小手，個子沒有鋼琴高，三歲的華裔女童謝心遙(Brigitte Xie)學鋼琴才六個月，就在國際音樂比賽奪冠，也為她贏得今年11月登上紐約卡內基音樂廳(Carnegie Hall)演奏的機會，將是這個世界著名音樂家舞台上最年輕的表演者。

影音來源：家屬提供

謝心遙的母親孫亦心與父親謝濤均為廣東移民，來美留學後雙雙考上註冊會計師，目前定居康州。

孫亦心說，女兒除偶爾喜歡隨著音樂起舞外，跟大部分孩子沒什麼兩樣，「唯一特別的地方，能一個人玩很久」。

謝心遙在練習鋼琴曲目。（孫亦心提供）
謝心遙在練習鋼琴曲目。（孫亦心提供）

孫亦心學過鋼琴，因此家中擺放一架三角鋼琴，謝心遙在媽媽工作時常爬上椅子，坐在鋼琴前「亂彈琴」；有次偶然得知有教鋼琴的視頻課程，謝心遙和啟蒙老師張峰(Felicia Feng Zhang)因此結緣。

孫亦心說，張峰老師的教學方式不是從枯燥無味的識譜開始，更像是遊戲，孩子參與度很高；上第一堂視頻課時，謝心遙就興趣十足，便進一步向張峰老師申請面對面授課。

謝心遙在上鋼琴課。(孫亦心提供)
謝心遙在上鋼琴課。(孫亦心提供)

張峰出生於音樂教育世家，女兒曾登上NBC今日秀(Today Show)等知名節目與舞台，贏得多項世界頂級榮譽；提到謝心遙，張峰說，她無論專注力、理解度、模仿能力等各方面，都超出同齡人。才上兩節課，她便從「亂彈琴」到能彈奏簡單的曲子，孫亦心說「當時真的非常驚喜」；在張峰點撥下，謝心遙進步神速。

2020年12月，張峰推薦謝心遙以最小年紀參賽選手的身分，參加精英國際音樂比賽(Elite International Music Competition)，拿下第一名；之後又先後在美國職業音樂人才大賽（American Protégé International Music Talent Competition）與全國青年大師比賽(National Young Maestro Competition)抱得頭獎。

在美國職業音樂人才大賽中贏得名次的孩子，都將在11月22日登上卡內基音樂廳演出，這也將讓謝心遙成為該音樂廳史上年紀最小的鋼琴表演者。

謝心遙參加鋼琴比賽贏得的榮譽證書與獎盃。（孫亦心提供）
謝心遙參加鋼琴比賽贏得的榮譽證書與獎盃。（孫亦心提供）

孫亦心與謝濤表示，並不希望女兒在「神童」的光環下成長，「我們只希望她健康、快樂，將來的路順其自然，無論是她希望成為什麼樣的人，我們都會支持她」。

謝心遙和老師張峰在參加鋼琴比賽之前合影。（孫亦心提供）
謝心遙和老師張峰在參加鋼琴比賽之前合影。（孫亦心提供）

美國 卡內基音樂廳 紐約

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