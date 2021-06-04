放射線藥劑直攻癌細胞 提高末期前列腺癌存活率

放射線藥劑直攻癌細胞，提高晚期前列腺癌患者的存活率，有望成為治療其他癌症的「新潮療法」。圖前列腺細胞病變顯示癌症。(美聯社)

美國臨床腫瘤 學學會(American Society of Clinical Oncology)3日發表的研究報告指出，放射線藥劑直攻癌細胞 ，提高晚期前列腺癌患者的存活率，有望成為治療其他癌症 的「新潮療法」。

美聯社報導，這種名為「放射線藥劑」(radiopharmaceuticals)的藥，獲核准使用的還不多，它的特色是直接把放射線送到癌細胞，把癌細胞殺死。

國家癌症研究所放射線藥技研發主管法蘭克‧林(Frank Lin)說，看不到的腫瘤，可以用這種藥治療。

前列腺癌的腫瘤細胞，如果集中在前列腺裡，放射線可直接射入患部，或植入小顆粒藥劑，經由「追蹤」、「瞄準」兩大步驟，發揮「射殺」效果；但是前列腺癌到了晚期，擴散到其他部位時，放射線藥劑的功效就有限了。

研究小組針對831名前列腺癌晚期的患者分為兩組，三分之二分到第一組，每六周用點滴注射放射線藥劑，最多注入六次，另三分之一當對照組。

兩年後觀察，用藥組控制癌症不再擴散的時間有九個月，對照組只三個月，存活時間也成15個月對11個月之比；顯然接受放射線藥治療者情況較好。

全美每年約有4萬3000名男性被診療出前列腺癌已擴散，用荷爾蒙阻擋療法已經無效。

臨床腫瘤學學會會長皮爾斯(Lori Pierce)說，放射性藥療效不是很可觀，但是「患者也沒什麼好選擇」。

放射線有其缺點：會降低血細胞總量，導致貧血、血栓；而這項研究對象中，53%出現嚴重副作用，對照組僅38%。兩組病患最後也接受其他療法。

這項研究由諾華藥廠(Novartis)贊助，該藥廠打算年底向美國及歐洲申請使用核准；諾華藥廠專門治療罕見胃腸癌的Lutathera也是放射線藥劑。

肯塔基大學馬奇癌症中心研究員庫諾斯(Charles Kunos)認為，放射線藥劑會是未來十年癌症研究的「主要推動力」，「治療醫學的新浪潮」。