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加州大火 燒掉全球一成珍貴紅杉

編譯周芳苑╱綜合2日電
被野火摧殘近十個月後，紅杉和國王峽谷國家公園的林木依舊光禿禿地聳立在黃土中，短期內無法恢復原貌。(美聯社)
被野火摧殘近十個月後，紅杉和國王峽谷國家公園的林木依舊光禿禿地聳立在黃土中，短期內無法恢復原貌。(美聯社)

美國西岸地區去年野火燎原，對自然界的衝擊遠比想像嚴重；國家公園管理局(National Park Service)科學家編寫的報告初稿顯示，這一連串席捲內華達山脈南部的加州野火，至少摧毀全球十分之一巨型成熟紅杉。

加州媒體Visalia Times-Delta根據取得的新報告報導，加州城堡火災(Castle Fire)燒毀紅杉國家公園(Sequoia National Park)273平方哩樹林。

研究人員藉助火災衛星圖像和模型推算，約7500到1萬棵紅杉被燒毀，相當於全球成熟巨型紅杉的10%至14%。

紅杉和國王峽谷國家公園(Sequoia and Kings Canyon National Parks)主管布里根(Christy Brigham)說，這些紅杉已存活數千年，歷經數十場大火倖存下來，卻沒逃過去年的野火。

森林管理人員說，巨型紅杉大流失的影響可能持續好幾十年；紅杉林是世上最能有效清除和儲存二氧化碳的林種之一，還為野生動物提供棲息地，並保護為當地農場和社區提供水源的流域。

新報告的主要作者布里根提醒，目前揭露的數字是初步草稿，下周開始，科學團隊將徒步前往遭火災破壞最嚴重的林區勘查。

報導指出，紅杉很能適應火災，其受破壞程度值得關注；這些長壽樹木有的樹齡已超過 2000 年、高 250 呎。

布里根說，百年大火外加氣候變遷導致炎熱乾旱，已改變山火的燃燒方式，對紅杉非常不利。

1960 年代以來，紅杉和國王峽谷進行控制性燃燒，平均每年約1000英畝，用火引爆松果來繁殖；布里根估計，整座公園約需30倍燃燒才能使森林復元。

城堡火災去年8月19日因閃電而引起，不久後鄰近發生規模小得多的火災Shotgun Fire，兩場山火被合併命名為「紅杉綜合大火」(Sequoia Complex)。

科學家在山火現場實測紅杉樹受損的情形。(美聯社)
科學家在山火現場實測紅杉樹受損的情形。(美聯社)

加州 山火 美國

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