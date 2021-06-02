西部熱浪來襲 高溫飆3位數 死亡谷上看118℉

美西本周迎來危險熱浪與三位數高溫，當局針對加州中部沿內華達州到華盛頓州等地發布多波熱浪警告，死亡谷高溫可能飆上華氏118度。圖為死亡谷告示警告「不建議上午10時後步行」。(Getty Images)

西部多州本周迎來危險熱浪與三位數高溫 ，當局針對加州 中部沿內華達州到華盛頓州等地發布多波熱浪警告，死亡谷高溫可能飆上華氏118度；近年來西岸到洛磯山脈等地的乾旱情況惡化，與氣候變遷加劇密切相關。

國家氣象局表示，北加州聖荷昆谷(San Joaquin Valley)2日高溫可能高達107度，較往年此時均溫高約16到18度，可能打破佛萊斯諾縣(Fresno)地區的日均溫紀錄。

氣象學者表示，加州雷丁縣上月31日溫度為109度，打破2016年締造的103度紀錄，另一波延續到本周的熱浪可能上看107度。

內華達州拉斯維加斯地區31日出現今年第一個破百氣溫，死亡谷周遭2日到4日可能出現熱浪，飆上118度炙熱高溫。

美西太平洋沿岸，橫跨大盆地(Great Basin)和西南區沙漠，北到洛磯山脈和北美平原等地區，連年乾旱且每況愈下；科學家研判，這與氣候變遷加劇有著極大關係。

新墨西哥州 當局甚至宣布，為節約用水將格蘭德河(Rio Grande)的水閘比往年晚一個月開放，影響農作物生長。

加州許多水井已乾涸，居民自掏腰包鑿新井；科羅拉多河缺水使密德湖(Lake Mead)水位下降，亞利桑納州與內華達州啟動供水管制。

距離北達科他州1200哩的畜牧地帶也因水情吃緊，農場主人暫時給牲畜吃草料。

乾旱造成的災害除了缺水，還有嚴重的野火意外，遑論今年還沒到野火旺季，加州、亞州和新墨西哥州年初就已發生兩起林火。

野火事件頻率與森林管理等原因有關，但根本原因仍是二氧化碳和溫室氣體過度排放造成升溫和降雨模式改變。

另外，缺水問題隨人口增加和經濟成長而惡化，迫使農民和其他需要用水的業者超抽地下水。

加州和西南地區已連年鬧旱，災情逐漸擴散至西部地區；美國乾旱監測中心(USDM)數據顯示，西部84%區域乾旱，其中47%嚴重或極度乾旱，其中南部又以猶他州、內華達州、亞利桑納州、科羅拉多州和新墨西哥州面臨嚴重乾旱與長期影響，北部則以北達科他州最嚴重，東部則以加州情況較慘。

氣象學者哈特曼(Adam Hartman)說：「現已進入本年度的乾旱時期。」其他專家指乾旱情況數年未改善，今年只會更嚴重。