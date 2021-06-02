我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

禁跨性別者參加女子運動 佛州州長簽署生效

編譯柯立偉╱綜合1日電
佛羅里達州州長德桑提斯簽署法案，使佛州成為禁止跨性別女學生參加女子體育賽事的全國第九州。(美聯社)
佛羅里達州州長德桑提斯簽署法案，使佛州成為禁止跨性別女學生參加女子體育賽事的全國第九州。(美聯社)

針對男跨女跨性別學生究竟能否參加女子體育賽事的意識形態之爭，在全國愈演愈烈。1日佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署法案，使佛州成為全國第九個禁止跨性別女學生參加女子體育賽事的州。德桑提斯在「同志驕傲月」的第一天簽署這項法案，無異於還有打擊LGBTQ團體的政治意涵，民主黨人與同志維權團體矢言對抗，將促請法院宣告違憲。

這部最終定名為「公平女子體育賽事法」(Fairness in Women’s Sports Act)的法案將於7月1日生效，不只要求學校禁止讓跨性別學生參加女性體育比賽，倘若學校不執行，還允許生理性別為女性的同場賽事運動員向學校興訟。不過，執行這項法案的具體方式未明，還不確定是否所有女性運動員在報名時就必須繳驗出生證明，或是只有性別受到質疑的參賽者才須繳驗。

法案的支持者表示，男性與女性在先天上就有生理差異，例如肌肉量較大。不論一個人的性別認同如何，不會改變先天身體素質。因此這部法案的目的是保護生理性別為女性的學生，能有公平參賽權。

事實上，許多科學研究已證實，男跨女的跨性別者，在接受一段時間的荷爾蒙治療後，內分泌系統將與一般女性無異。除了沒月經、不能生小孩以外與生理女性沒有顯著差異。民主黨籍州參議員瓊斯(Shevrin Jones)表示：「不管跨不跨性別，孩子終究只是孩子。為了自己的意識形態強迫孩子參加自己不認同的組別，就是共和黨人和州長被仇恨驅使，喪心病狂的迫害行為。」

民主黨 佛州 肌肉

上一則

民主黨非裔女性成員 投入陽光州初選

下一則

同志驕傲月遊行 今年聚焦「跨性別平權」

延伸閱讀

德州長將簽署法案 年滿21歲攜槍不需經許可

德州長將簽署法案 年滿21歲攜槍不需經許可
拜登國殤日阿靈頓國家公墓悼官兵 隔空批德州州長

拜登國殤日阿靈頓國家公墓悼官兵 隔空批德州州長
演唱會奇招促接種 打疫苗者門票18元 沒打999.99元

演唱會奇招促接種 打疫苗者門票18元 沒打999.99元
限縮投票法案受阻 德州州長要扣議員薪水

限縮投票法案受阻 德州州長要扣議員薪水

熱門新聞

林瑋日前因一起意外導致腦死亡，獨留其妻子張娜玫與一名19個月大與三個月大的幼子。(張娜玫提供)

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

2021-05-27 23:44
根據媒體報導，26日清晨，在加州聖荷西輕軌調車場發生大規模槍擊事件，造成多人死亡。美聯社

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

2021-05-26 14:15
美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

2021-05-27 14:42
加州夫婦喬恩(左)和麗茲‧格拉波斯基(右)在TLC頻道談他們如何在中國領養四個白化症孩子及另一名手臂神經受損的女童。(TLC)

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

2021-05-25 21:08
華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

2021-05-28 12:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源