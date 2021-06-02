禁跨性別者參加女子運動 佛州州長簽署生效

佛羅里達州州長德桑提斯簽署法案，使佛州成為禁止跨性別女學生參加女子體育賽事的全國第九州。(美聯社)

針對男跨女跨性別學生究竟能否參加女子體育賽事的意識形態之爭，在全國愈演愈烈。1日佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署法案，使佛州 成為全國第九個禁止跨性別女學生參加女子體育賽事的州。德桑提斯在「同志驕傲月」的第一天簽署這項法案，無異於還有打擊LGBTQ團體的政治意涵，民主黨 人與同志維權團體矢言對抗，將促請法院宣告違憲。

這部最終定名為「公平女子體育賽事法」(Fairness in Women’s Sports Act)的法案將於7月1日生效，不只要求學校禁止讓跨性別學生參加女性體育比賽，倘若學校不執行，還允許生理性別為女性的同場賽事運動員向學校興訟。不過，執行這項法案的具體方式未明，還不確定是否所有女性運動員在報名時就必須繳驗出生證明，或是只有性別受到質疑的參賽者才須繳驗。

法案的支持者表示，男性與女性在先天上就有生理差異，例如肌肉 量較大。不論一個人的性別認同如何，不會改變先天身體素質。因此這部法案的目的是保護生理性別為女性的學生，能有公平參賽權。

事實上，許多科學研究已證實，男跨女的跨性別者，在接受一段時間的荷爾蒙治療後，內分泌系統將與一般女性無異。除了沒月經、不能生小孩以外與生理女性沒有顯著差異。民主黨籍州參議員瓊斯(Shevrin Jones)表示：「不管跨不跨性別，孩子終究只是孩子。為了自己的意識形態強迫孩子參加自己不認同的組別，就是共和黨人和州長被仇恨驅使，喪心病狂的迫害行為。」