同志驕傲月遊行 今年聚焦「跨性別平權」

今年的驕傲月遊行，訴求重點將放在容易被忽略的跨性別平權。圖為跨性別人士和家屬在威斯康辛州麥迪遜的州議會前，參加集會爭取權益。(美聯社)

6月是美國 同志運動圈「驕傲月」的盛大活動，為紀念1969年的石牆暴動(Stonewall Riot)而年年舉辦的同志大遊行 ，更是全球矚目的焦點；因此今年的驕傲月遊行，訴求重點將放在過去同志人權運動中容易被忽略的一環：跨性別平權。

2015年最高法院要求各州承認同性婚姻，是美國同志人權史上最重要的勝仗。不過，同志人權運動並不隨著同性婚姻合法化而終結，時至今日對於性別認同的問題仍爭論不休。

近一年來，在許多共和黨 執政的州紛紛通過立法，以促進實質平等為名，限制男跨女的跨性別學生必須依「出生證明上的性別」參加體育賽事、禁止有性別不安的未成年人接受性別重置手術，田納西州甚至還要求允許跨性別人士使用多元性別廁所的營業場所與政府機構，必須揭露此一使用目的，無異於以州的公權力，不當強制跨性別者揭露當受隱私權保護的性傾向。人權團體「人權戰線」(HRC)執行主任大衛(Alphonso David)說：「這些法案對同志社群不只是傷害，更泯滅人性。」

人權戰線指出，今年的驕傲月活動，將聚焦在跨性別人士的維權，透過驕傲月的活動，向社會大眾揭露共和黨人在各州立法機關迫害跨性別者的事實。大衛表示：「我們要透過這一活動，讓所有人都瞭解，在自由的美國仍有許多人意欲剝奪我們的自由。我們很多不能以傳統男、女定義性別的朋友，仍在黑暗的角落中瑟瑟發抖。」

雖然相較於川普時期，拜登領導的民主黨政府對於LGBTQ族群的態度非常開放。不只曾在2015年最高法院宣判時，在白宮投影彩虹旗幟表達對LGBTQ族群的支持，更在上任後終止川普時代發布禁止跨性別人士從軍的禁令。不過相關團體仍持續遊說執政當局，希望當局能信守促進LGBTQ族群權益的承諾。紐約驕傲月活動媒體公關迪曼特(Dan Dimant)說：「我們更希望能向政府課責，看看在任期結束後，政府做到了哪些承諾的事。」