我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

同志驕傲月遊行 今年聚焦「跨性別平權」

編譯柯立偉╱綜合1日電
今年的驕傲月遊行，訴求重點將放在容易被忽略的跨性別平權。圖為跨性別人士和家屬在威斯康辛州麥迪遜的州議會前，參加集會爭取權益。(美聯社)
今年的驕傲月遊行，訴求重點將放在容易被忽略的跨性別平權。圖為跨性別人士和家屬在威斯康辛州麥迪遜的州議會前，參加集會爭取權益。(美聯社)

6月是美國同志運動圈「驕傲月」的盛大活動，為紀念1969年的石牆暴動(Stonewall Riot)而年年舉辦的同志大遊行，更是全球矚目的焦點；因此今年的驕傲月遊行，訴求重點將放在過去同志人權運動中容易被忽略的一環：跨性別平權。

2015年最高法院要求各州承認同性婚姻，是美國同志人權史上最重要的勝仗。不過，同志人權運動並不隨著同性婚姻合法化而終結，時至今日對於性別認同的問題仍爭論不休。

近一年來，在許多共和黨執政的州紛紛通過立法，以促進實質平等為名，限制男跨女的跨性別學生必須依「出生證明上的性別」參加體育賽事、禁止有性別不安的未成年人接受性別重置手術，田納西州甚至還要求允許跨性別人士使用多元性別廁所的營業場所與政府機構，必須揭露此一使用目的，無異於以州的公權力，不當強制跨性別者揭露當受隱私權保護的性傾向。人權團體「人權戰線」(HRC)執行主任大衛(Alphonso David)說：「這些法案對同志社群不只是傷害，更泯滅人性。」

人權戰線指出，今年的驕傲月活動，將聚焦在跨性別人士的維權，透過驕傲月的活動，向社會大眾揭露共和黨人在各州立法機關迫害跨性別者的事實。大衛表示：「我們要透過這一活動，讓所有人都瞭解，在自由的美國仍有許多人意欲剝奪我們的自由。我們很多不能以傳統男、女定義性別的朋友，仍在黑暗的角落中瑟瑟發抖。」

雖然相較於川普時期，拜登領導的民主黨政府對於LGBTQ族群的態度非常開放。不只曾在2015年最高法院宣判時，在白宮投影彩虹旗幟表達對LGBTQ族群的支持，更在上任後終止川普時代發布禁止跨性別人士從軍的禁令。不過相關團體仍持續遊說執政當局，希望當局能信守促進LGBTQ族群權益的承諾。紐約驕傲月活動媒體公關迪曼特(Dan Dimant)說：「我們更希望能向政府課責，看看在任期結束後，政府做到了哪些承諾的事。」

美國 遊行 共和黨

上一則

禁跨性別者參加女子運動 佛州州長簽署生效

下一則

西部熱浪來襲 高溫飆3位數 死亡谷上看118℉

延伸閱讀

150年歷史 布碌崙貝瑞吉國殤日遊行致敬軍人

150年歷史 布碌崙貝瑞吉國殤日遊行致敬軍人
小頸國殤日遊行 楊安澤、劉醇逸緬懷先烈

小頸國殤日遊行 楊安澤、劉醇逸緬懷先烈
港禁六四遊行、燭光晚會 支聯會要上訴

港禁六四遊行、燭光晚會 支聯會要上訴

歐洲歌唱大賽奪冠樂團主唱 遭疑在直播時吸毒 自願受檢

歐洲歌唱大賽奪冠樂團主唱 遭疑在直播時吸毒 自願受檢

熱門新聞

林瑋日前因一起意外導致腦死亡，獨留其妻子張娜玫與一名19個月大與三個月大的幼子。(張娜玫提供)

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

2021-05-27 23:44
根據媒體報導，26日清晨，在加州聖荷西輕軌調車場發生大規模槍擊事件，造成多人死亡。美聯社

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

2021-05-26 14:15
美國人有錢有閒的象徵新指標，就是擁有跟客廳一樣富麗堂皇的後院。(Photo by Shaun Montero on Unsplash)

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

2021-05-27 14:42
加州夫婦喬恩(左)和麗茲‧格拉波斯基(右)在TLC頻道談他們如何在中國領養四個白化症孩子及另一名手臂神經受損的女童。(TLC)

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

2021-05-25 21:08
華盛頓郵報報導，「縮水式通貨膨脹」 (shrinkflation) 已經來臨。(美聯社)

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

2021-06-01 11:53
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

2021-05-28 12:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源