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17州合法化 勞工吸大麻比率大增

編譯周芳苑╱綜合31日電
美國勞工大麻檢測呈陽性的比率持續上升。(Getty Images)
美國勞工大麻檢測呈陽性的比率持續上升。(Getty Images)

去年，全美就業市場因新冠疫情而大震盪，但勞工大麻檢測呈陽性的比率持續上升。

根據全美最大藥物檢測實驗室之一的奎斯特診斷公司(Quest Diagnostics)，2020年全國勞工大麻檢測陽性比率上升 ； 奎斯特約進行700萬次檢測，其中約2.7%大麻檢測呈陽性，高於2019年的2.5%、2016年的2%。

2020年所有毐品的檢測陽性比率為4.4%，與2019年創下的16年最高紀錄僅有些微差距，但聯邦與州政府數據顯示，疫情下過量服用者增多；奎斯特主管說，許多過量服用的人並未接受去年職場檢測。檢測通常以新進員工為對象。

越來越多州大麻合法化，全美勞工大麻檢測陽性比率隨之攀升；目前全美已有17州大麻合法化。

在法律與文化變遷下，有些雇主索性取消檢測，召人更輕鬆。在17州經營Marriott及 Hilton旅館的業者Hospitality Ventures Management Group過去針對有薪求職者進行多種毐品檢測，2015年在科羅拉多州設點營運時，全美各地便停止大麻檢測；科州2012年將休閒大麻合法化。

根據奎斯特，去年受測的酒店和餐飲業員工大麻檢測陽性比率達6.3%，是比率最高的行業之一。

餐館人力公司Restaurant Zone執行長羅傑斯(Matthew Rodgers)說，餐飲服務業正從疫情衝擊中復元，許多餐館和酒吧苦於召不到員工，紛紛鬆綁檢測要求；有些求才者一聽說雇主要求檢測便打退堂鼓。但也有人因雇主檢測呈陽性而被辭退。

仍有老板維持毐品檢測，藉此嚇阻說謊和偷竊、確保工作場所安全。

有些行業依法必須進行檢測，例如運輸業，卡車司機須依運輸部規定接受毒品和酒精測試，聯邦政府去年公布檢測數據庫，新增近7萬名卡車司機的陽性紀錄，這些人多半還未完成復工所需要的步驟，連帶讓業者苦無人力。

檢測 大麻合法化 疫情

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