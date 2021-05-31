國殤假「噤界II」票房亮眼 電影院注強心針

驚悚電影「噤界II」於國殤日長周末上映，出現新冠肺炎疫情以來最佳票房成績。圖為「噤界II」片中一幕。(美聯社)

國殤日長周末電影產業現曙光，好萊塢大片「噤界II」(A Quiet Place Part II)票房開出紅盤，影業人士看好未來走向，對前景樂觀。

約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)執導的驚悚電影「噤界II」於國殤日周末上映，票房達4840萬元，為疫情 以來最佳，片商預計包括周一假期在內，北美票房將達5850萬元。

「噤界II」的亮眼表現為低迷已久的電影產業注入一劑強心針，該片原定去年３月上映，不料遇到疫情爆發，相隔一年終於與觀眾見面，也是今年第一部在戲院獨家上映的強檔電影，發行商派拉蒙影業高層稱此上映表現是「絕對的成功」。

疫情期間許多電影改採戲院及串流平台同步上映的策略。圖為迪士尼電影「時尚惡女：庫伊拉」即以此方式於國殤日長周末上映。(美聯社)

疫情期間許多電影改採戲院及串流平台同步上映的策略，迪士尼 電影「時尚惡女：庫伊拉」(Cruella)即以此方式於國殤日周末上映，觀眾可在Disney+收看，該片電影票房目前為2130萬元，迪士尼預計整個國殤日長周末將達2640萬元，迪士尼並未透露該片在串流平台的收入。

「庫伊拉」與「噤界II」兩種不同的上映策略為好萊塢提供一次測試，若是知道「庫伊拉」在串流平台的收入多寡就能相互對照；Comscore資深媒體分析師德加拉巴迪安(Paul Dergarabedian)說「噤」片的亮眼表現反映真實情況，他說這次是電影業的關鍵周末，證明對於戲院挫敗的預測「完全錯誤」。

「噤界II」上映廣受好萊塢關注，在漫長的疫情嚴冬後，不少強檔片再度排隊等著上映，包括「紐約高地」(In the Heights) 、「玩命關頭9」(F9)、「黑寡婦」(Black Widow)等。

國殤日長周末通常是觀眾前往電影院 的熱門時段，這次總票房超過8000萬元，但仍只是假期周末正常票房收入的三分之一。

許多戲院仍保持社交安全距離防疫措施，不過限制正漸漸放寬，上周大型連鎖戲院如AMC、Regal、Cinemark等皆表示將不再要求已接種疫苗的觀眾戴口罩。