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中國宣布實施三孩生育政策 挽救低生育率

外國移民遷入 美國內陸地區人口增加

編譯柯立偉／綜合30日電

最新研究顯示，內陸地區人口增長率近十年來快速上升，例如俄亥俄州哥倫布(Columbus)、愛阿華州第摩因(Des Moines)等地，由於人口移入率增加十分顯著，甚至比起紐約、洛杉磯等傳統移民熱點要高，已能彌補低迷出生率造成的人力缺口。

根據智庫「走向內陸」(Heartland Forward)調查發現，這些地區人口移入並非其他地區民眾的遷入，而是來自美國以外的移民遷入。

在過去十年中內陸地區人口變化十分顯著，從2010年只有23.5%的移入率，快速增長到2019年的31.1%。其中哥倫布、第摩因和肯塔基州的路易斯維爾(Louisville)人口移入率更飆增超過40%，相比於同一時期的紐約只有5%成長、洛杉磯還下降，內陸城市人口移入率表現不俗。

這些大量人口的流入，為內陸地區製造業與農業提供充足的勞動力，彌補了此前低出生、高移出所造成壯齡人口不足的問題。研究指出，外國移民之所以選擇移居內陸地區，顯然是看中內陸地區經濟發展潛力；不像沿海等大城市，其經濟發展已逐漸飽和，不見得能提供移民者所尋求的「更好的生活品質」。

事實上，除經濟發展潛力外，移民選擇內陸地區也是政策的結果。為了平衡各地經濟發展，經濟創新組織(EIG)就建議政府實施「限地簽證」政策。持「限地簽證」入境的移民，雖仍可前往他州旅遊、探親，但必須要在限定地區定居及就業。例如持有休士頓核發的限地簽證者，就必須在休士頓定居。

EIG總裁賴特瑞(John Lettieri)對此政策表示：「依據經濟及人口發展的需求核發移民簽證，才能真正讓移民對經濟發展有所貢獻，『限地簽證』正是能為當地政府及移民創造雙贏局面的政策。」

移民 簽證 紐約

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