人口普查採用「綜合數據」 研究人員憂疑失準

人口普查局擬採用「綜合數據」以確保2020年人口普查參與者的個資隱私，但專家擔憂此舉恐犧牲數據的準確性。(美聯社)

人口普查 局可能採用「綜合數據」(synthetic data)以確保2020年人口普查參與者的個資隱私 ，綜合數據廣泛被經濟和人口研究運用；研究人員對此表示關切，擔心當局為了維護使用者隱私而犧牲數據的準確性；普查局則表示，尚未決定是否運用綜合數據，歡迎研究人員提供各項反饋。

人口普查局日前表示，未來三年將研發一種方法，為缺乏個人化資訊的個人和家庭創建綜合數據，即「美國社區調查」(ACS)微數據。

人口普查局的數據學者表示，隨著科技創新，確保個人隱私不會在填答時洩露，至關重要；這些調查屬於機密性質，不會公開填答者的身分。

如今電腦效能很強，可輕易運用第三方數據整合個人資訊，包括信用卡評等、社群媒體 資訊、購買紀錄、投票模式和公開文件等。

人口普查局的統計學者羅德里格斯(Rolando Rodriguez)說：「這是權宜之計，我們需要公布數據讓人們做有用的決策，但也必須保障參與調查者的隱私。」

批評者表示，此提案為維護個人隱私而降低2020年人口普查數據的準確性，有損人口普查局公信力。

明尼蘇達大學人口學者拉格爾斯(Steven Ruggles)說，綜合數據「不適合該研究，人口普查局捏造機密性的假想威脅，大幅降低公眾存取數據的能力；我不認為這可行，因為社會需要這些資訊才能運作。」

微數據每年透過ACS蒐集，樣本數為350萬個形形色色的家庭，提供全美人口組成與家戶特色的概括輪廓；拉格爾斯說，每年約有1萬2000份研究報告運用微數據資料。

曾用此方法作研究的康乃爾大學經濟學者維胡伯(Lars Vilhuber)表示，綜合數據也是有好處的，例如可以得知人口普查對象詳細至街坊的資料，因為其保障隱私，「可以獲得比傳統數據還細節的內容」。