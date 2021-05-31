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「虎豹小霸王」原唱 湯馬斯78歲辭世

編譯柯立偉／綜合30日電
曾以一首「虎豹小霸王」電影主題曲紅遍全球的男歌手BJ 湯瑪斯(右)，29日病逝德州家中，享年78歲。圖為他2017年檔案照。(美聯社)
曾以一首「虎豹小霸王」電影主題曲紅遍全球的男歌手BJ 湯瑪斯(右)，29日病逝德州家中，享年78歲。圖為他2017年檔案照。(美聯社)

70年代唱紅電影「虎豹小霸王」主題曲「雨點不斷打在我的頭上」的流行樂壇男歌手湯馬斯(B.J. Thomas)，29日因因肺癌及併發症，病逝家鄉德州阿靈頓(Arlington)，享年78歲。

1960年代以一首「Hooked on a Feeling」紅遍大街小巷的湯馬斯，本名比利‧喬‧湯馬斯(Billy Joe Thomas)，1976年發行的Home Where I Belong專集賣出逾百萬張，成為史上首張獲得白金唱片認證的福音歌曲；而「虎豹小霸王」主題曲則讓他成為世界級的歌手；湯馬斯曾獲得五座被稱為流行樂界奧斯卡的葛萊美獎(Grammy Award)。

B.J. Thomas的這首「Hooked on a Feeling」當年紅極一時，是1969年百大單曲榜上第五名，更被許多藝人翻唱過；其中更以瑞典搖滾團體「瑞典藍孩」(Blue Swede)的翻唱版本最為經典。歌曲內自行加入「Ooga-Chaka Ooga-Ooga」的元素，使之影響至今；許多未曾聽過這首歌的年輕人，也能夠朗朗上口「Ooga-Chaka Ooga-Ooga」。

而讓B.J. Thomas的演藝生涯登峰造極的，是1970年的「雨點不斷打在我的頭上」，這首歌並獲選為當年奧斯卡最佳電影主題曲；隨後在1976年以福音歌曲「Home Where I Belong」成功問鼎葛萊美獎。

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