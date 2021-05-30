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賀錦麗招12企業投資中美洲 盼解決移民問題

編譯郭宣含／綜合29日電

副總統賀錦麗宣布，美國向12家企業與組織承諾，將投資瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多，以期解決主要美國移民來源國的根本問題。

這項新投資計畫的參與方包括大企業萬事達卡(Mastercard)、微軟(Microsoft)、協助拉美低收入婦女的非營利組織Pro Mujer、哈佛陳曾熙公衛學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)和世界經濟論壇(WEF)。

賀錦麗向企業與非營利組織發起「行動呼籲」(call to action)，共同為中美洲提供更多經濟機會；她27日在宣布該倡議的活動中表示，私人企業扮演要角，可創造與提供就業機會，並刺激長期發展。

美國這一波新運動目標旨在加強協助弱勢人口，包括婦女與年輕人，還有投資網路、工作訓練計畫並對抗糧食短缺。這是賀錦麗解決美國移民主要來源國的辦法之一，也是拜登總統3月交付給她的任務。

此前賀錦麗已多次致電瓜地馬拉和墨西哥總統，並會晤許多利益團體、政策專家和該區的企業；她擬在6月初首次以副總統身分前往瓜地馬拉與墨西哥。

美國 賀錦麗 投資

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