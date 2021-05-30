乾旱影響「草原雞」棲息地 官員提議列瀕危物種

氣候變遷及乾旱導致草原雞數量大減，保育官員建議聯邦政府將其列入保護。(美聯社)

動物保育員日前提議聯邦政府必須保護草原雞(prairie chicken)，因棲息地受氣候變遷及乾旱影響，其數量已大減。

草原雞一度被列為受威脅物種，棲息地分布於新墨西哥 、科羅拉多、奧克拉荷馬、堪薩斯及德州，其中包括石油 蘊藏量充沛又名西德克薩斯盆地的二疊紀盆地(Permian Basin)。

環境學者多年來不斷呼籲聯邦政府訂定規範，表示物種因石化業開發，放牧、農業與建設道路和電線等，而失去棲息地。聯邦官員提議將東新墨西哥南部，以及德州潘翰德爾(Panhandle)的草原雞列為「瀕危物種」，在北部則是「受威脅物種」。接下來大眾將有60天對提案進行評論，但在政府宣布最終決定前，可能必須耗時一年。

過去草原雞數量曾達數百萬，但聯邦官員表示，近五年的平均數為2萬7000隻上下。

不過地主與石化業者表示，自發性保育計畫相當成功，已成功保護棲息地與草原機的數量。監督保育作業的西部魚和野生動物保育協會(WAFWA)表示，去年秋季的數量，已從2013年的1萬5400隻，提升至3萬4400隻。

儘管如此，仍有聯邦參議員 反對將草原雞列為瀕危物種；共和黨籍參議員馬歇爾(Roger Marshall，堪薩斯州)表示：「若成定案，將危害全州的經濟，阻礙石油與天然氣獨立，以及堪薩斯西部的再生能源發展。」

共和黨籍參議員英霍夫(Jim Inhofe，奧克拉荷馬州)與同黨議員指出，動物保育協議下的範圍達9375平方英里，而且企業已捐助超過6400萬元。

聯邦官員表示保育工作永遠有進步空間，生物學者尼可斯(Clay Nichols)表示：「目前對棲息地的威脅在未來只會持平或增加。棲息地的減少，預計將超過保育工作恢復的程度。」