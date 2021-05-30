首批基改鮭魚本周公開販售 環保團體、食品業抵制

首批經基因改造的鮭魚將於本周上市；生物基因工程公司「水賞科技」總裁沃夫(中)和同事展示基改的鮭魚。(美聯社)

生物基因工程公司「水賞科技」(AquaBounty Technologies)宣布本周開始在美國 公開販售首批經基因改造的鮭魚；環保團體和食品業已發動抵制，稱會影響民眾的健康和漁民生計。

水賞科技總裁席薇雅·沃夫(Sylvia Wulf)表示，由於中西部至東岸一帶的食品標示規定無需註記是否為基因改造，該公司將率先於這些地區販售基改鮭魚；但目前為止，唯一宣布販售基改鮭魚的只有一家食品批發商Samuels and Son Seafood。

總部位於麻州的水賞科技將培養基改鮭魚的海水養殖場安排在印第安納州的奧本尼(Albany)；這些基改鮭魚成長的速度比一般野生鮭魚快兩倍，可在18個月內達到市場販售的標準，也就是重量在8磅到12磅之間。

該公司原先計畫在2020年底讓基改鮭魚上市，但沃夫稱因新冠肺炎疫情 造成大西洋野生鮭魚的價格和需求都下滑，才決定延後。

許多環保團體多年來不斷阻止基改鮭魚上市，食品服務管理公司Aramark曾在1月宣布不會販售基改鮭魚，宣稱會對環境保育造成傷害，並影響捕魚原住民的生計。

另外兩大食品服務公司Compass Group和Sodexo也加入抵制，甚至還擴大到連鎖超商 好市多(Costco)、沃爾瑪(Walmart)和克羅格(Kroger)等。

此外，對於基改鮭魚無需標示的要求，非營利組織Northwest Atlantic Marine Alliance成員羅素(Jon Russell)也表示反對：「基因改造鮭魚將危害到民眾使用健康食物的權利，人們需要知道自己吃的食物是什麼。」

儘管如此，沃夫仍對鮭魚的市場需求抱持樂觀；她說：「美國大部分的鮭魚仰賴進口，才導致疫情期間沒有足夠的供應量；因此對國內消費者來說，能有穩定的來源，而且不像野生鮭魚一樣有季節性問題，透過基因工程高度控制的生產，未來會變得重要。」