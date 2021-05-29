郵政總局調漲郵資 今夏起平信58美分

郵政總局局長德喬伊28日宣布，自今夏起將調漲信件、雜誌、行銷廣告郵資，其中平信郵資將由55分漲到58分。(美聯社)

美國郵政 又要漲價，今夏開始平信郵資將由55分漲到58分，寄件時間則由一至三日延長為一至五日；國會參院 28日同意拜登 提名的三位人選出任郵政總局(USPS)董事會董事。

USPS總局長德喬伊(Louis DeJoy)28日矢言在十年內打消USPS達1600億元的負債，另大幅調整郵局作業，初步將把信件、雜誌、行銷廣告郵資，自今夏起最高調漲6.9%，平信郵資漲至58分。

參院當日通過前郵局工會法務長哈賈爾(Anton Hajjar)出任USPS董事；而前USPS副總局長史卓曼(Ron Stroman)以及非營利組織「全國在家投票研究所」(National Vote at Home Institute)執行長麥雷諾茲(Amber McReynolds)本月稍早已獲同意；拜登所提三名董事人選均獲同意。

USPS董事共九個席次，新增三位民主黨董事，意味該黨占有五席。

同一時間，局長德喬伊及董事會主席布倫(Ron Bloom)宣布大規模整頓USPS，計畫10年間打消1600億元負債；為此USPS已向超然的「郵務法規委員會」申請，自8月底調漲郵資。

USPS去年大多數時間受苦於郵件交遞不準時，另包裹量大增讓處理作業網為之卡滯；自去年7月起準時寄遞率便沒超過90%。

德喬伊3月宣布為期十年的「美國郵遞計畫」(Delivering for America)，要求讓平信寄件時間由1到3日，延長為1到5日；郵局官員表示，七成郵件仍會在3日內送達；計畫另擬縮減郵局辦公時間並裁減人手。

USPS在28日寄出裁員通知給數百名管理職員工；發言人表示，不知裁員總數多少。

德喬伊十年計畫所採策略包括其他提案，如整併使用率不高的郵局，投資於新式郵務車。

USPS另尋求郵務法規委員會提供意見，表達對修改寄遞標準等提案的看法。民主黨則砲轟這項十年計畫，認為降低寄遞品質，無法接受，另再度呼籲德喬伊下台。