現身共和黨州長會議 挺川枕頭大亨吃閉門羹

挺川企業家林德專程搭機飛抵田納西州，準備參加本周登場的「共和黨州長協會」春季會議，結果卻吃閉門羹。(美聯社)

支持川普的知名企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)表示，他專程搭機飛抵田納西州 ，準備參加本周登場的「共和黨 州長協會」春季會議，結果卻吃閉門羹。

林德曾參加「共和黨州長協會」2020年冬季會議，當時少數共和黨州長鼓勵他角逐明尼蘇達州長。

林德25日接受POLITICO新聞網站訪問時說，24日搭機抵達田納西州納許維爾(Nashville)，準備參加25日開始為期三天的會議，卻在活動舉辦地點拿到出席證幾分鐘後，被工作人員告知禁止進入任何活動現場。

一名「共和黨州長協會」高層主管25日晚間受訪時說，當晚訂於田納西州州長官邸舉辦的晚宴，林德企圖擠上僅限協會成員搭乘的專車，結果遭拒。這名主管說：「這些活動限定協會成員參加，林德並非會員。」

為個人枕頭品牌拍攝電視廣告而聞名的林德，由於力挺川普政治立場鮮明，去年在美國政壇迅速累積知名度。

2020年大選結束後，林德持續宣揚選舉陰謀論，指稱川普勝選結果遭到偷竊，並在右派挺川媒體推出選舉陰謀論紀錄片。

今年2月，投票 機廠商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)對林德提出誹謗告訴，求償13億元，提告原因為林德持續散布選舉陰謀論，聲稱多明尼恩投票機器為拜登作票。

林德對POLITICO新聞網站出示「共和黨州長協會」納許維爾春季會議議程檔案，聲稱一、兩個月前接獲邀請。

25日稍早，林德接受前白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)廣播節目訪問時說，打算當面質問共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)、共和黨籍亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)，要求說明2020年大選結果及喬州、亞州的選舉舞弊指控。