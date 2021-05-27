長期服含「布洛芬」止痛藥 密州眾議員丁格爾胃穿孔開刀

民主黨籍密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾長時間服用成分為布洛芬的止痛藥「美林」，因此出現穿孔性潰瘍，接受緊急手術。(美聯社)

民主黨 籍密西根州聯邦眾議員 黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)今年初植牙引發下顎骨頭感染接受手術後，經常服用高劑量市售成藥「美林」(Motrin)消除疼痛；67歲的丁格爾本周稍早在臉書發文寫道，上周五清晨3時嚴重腹疼醒來前往急診，結果被診斷出患有穿孔性潰瘍(perforated ulcer)必須緊急開刀。

她寫道，許多民眾與她一樣，經常服用市售止痛藥，對於可能出現的不良副作用卻不清楚，「我就是實例」。

丁格爾接受華盛頓郵報訪問時，回憶當時發病的感受時說：「我像整個人著火似的。幾乎不能走路，痛得很嚴重。」她說：「在這之前我不曾有過胃疼。」

丁格爾21日前往喬治華盛頓大學醫院(George Washington University Hospital)急診就醫後，醫師為她緊急開刀。醫師診斷研判，丁格爾長時間服用成分為布洛芬(Ibuprofen)的止痛藥「美林」，因此出現穿孔性潰瘍。

今年1月下顎手術後，丁格爾早晚都服用800毫克的「美林」減輕疼痛；她說，今年3月醫師就對她大量服用布洛芬提出警告。她說，「他們叮囑我要好好注意，我則覺得自己身體好得很」。

「美林」、「安舒疼」(Advil)、「萘普生」(Aleve)或阿斯匹靈(aspirin)都是非類固醇抗炎藥品(non-steroid anti-inflammatory drug，NSAIDs)；專家指出，這些市售藥品是導致潰瘍的最常見原因。

麻州 綜合醫院(Massachusetts General Hospital)胃腸科醫師史塔勒(Kyle Staller)指出，大眾不明白使用這些非類固醇抗炎藥品可能出現嚴重副作用。

史塔勒說，在市面上可以買到的成藥，不代表所有人在任何時間使用都是安全的；他表示，雖然這些藥品對於消除疼痛都有非常良好的效果，「重要的是要記得它們的影響有多強」。