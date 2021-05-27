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德州通過最寬鬆持槍法案 滿21歲就能無照擁槍

編譯洪毅／綜合26日電
德州議會已通過法案，讓幾乎所有21歲以上民眾，都可在不須許可的情況下持有手槍。(美聯社)
德州議會已通過法案，讓幾乎所有21歲以上民眾，都可在不須許可的情況下持有手槍。(美聯社)

德州擁槍風氣濃厚，大街上，甚至教堂、校園內看到民眾攜帶槍械很常見，當地民眾也視為捍衛自身安全的手段之一；不過德州進一步放寬持槍限制的法案即將生效，外界擔憂，大幅度放寬持槍限制，將反讓社區變得更不安全。

紐約時報」報導，雖然德州擁槍風氣濃，是全國槍枝管制法規最寬鬆的州之一，比如不須申請許可就能公開持有步槍，也是少數可在大學校園內持槍的州；不過對於手槍，仍有四至六小時培訓，筆試及實地射擊以獲得熟練度證明等，才能拿到持手槍的執照。

而現在，德州議會已通過法案，等待州長簽署；該法案讓除依聯邦法律而禁止擁槍的前科犯外，幾乎所有21歲以上民眾，都可以在不須許可的情況下持有手槍，代表關於手槍培訓、測試才能拿到執照的規定將不再存在，要求持手槍時須放入皮帶或固定肩帶的規定也將取消，只須槍套即可。

目前全國已有20個州對手槍沒有太大的限制，德州可能成為人口最多的一個州。

支持法案的人士普遍認為，該法案是憲法賦予民眾擁槍自衛的落實。在德州，擁槍風氣不但盛行，甚至還鼓勵擁槍，也相信這讓周邊環境更安全；舉例來說，2019年發生的教堂槍擊案，當槍手突然掏槍射擊時，現場近10人立刻聚集、掏槍反擊。

但一些人擔憂，新的法案將讓這類「負責用槍」的風氣受到侵蝕；休士頓警察工會主席格里斐斯(Douglas Griffith)就說，在德州可謂人人有槍，但是現在的法律，將讓許多未經培訓的民眾擁槍，「這反讓我們的社區更感到恐懼」。

在休士頓都會區範圍內、全州最大的哈里斯郡(Harris County)警長岡薩雷斯(Ed Gonzalez)也說，放寬持有手槍不會讓社區變得更安全，還會讓德州重回「西部拓荒時代」。

德州 休士頓 紐約時報

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