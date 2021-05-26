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過去談幽浮被當瘋子？如今成美「國安隱憂」

編譯洪毅╱綜合25日電
關於不明飛行物或「幽浮」的討論現在日益主流，成為不可忽視的議題之一。(Getty Images)
關於不明飛行物或「幽浮」的討論現在日益主流，成為不可忽視的議題之一。(Getty Images)

「幽浮」(UFO)的正式名稱為「不明飛行物」(Unidentified Flying Object)，討論此議題常涉及到一些如外星人等內容，容易成為笑柄；但據「華盛頓郵報」報導，在華盛頓特區，關於不明飛行物的討論，現在愈發主流，成為不可忽視的議題之一。

報導形容，過去在華府，討論幽浮等議題等於是拿到「政治瘋人院」的「住院證明」；對幽浮有興趣的柯林頓時期的白宮幕僚長波德斯塔(John Podesta)說，最好別讓別人知道你熱衷於此議題，不然人家可能會覺得你在現實中出演「X檔案」，足以終結你的政治生命。

來自內華達州，也就是「51區」(Area 51)所在地，同樣熱衷於幽浮的前參院民主黨領袖雷德(Harry Reid)也說，所有人都向他表示，討論此議題「有害無益」，但是他「並不害怕」，而且相信「時間會證明他是對的」。

2007年時，雷德就曾與時任參議員史蒂芬(Ted Stevens)、井上健(Daniel Inouye)與國防部秘密會談，討論極機密預算事宜，當時雷德就曾表示，希望國防部能調查不明飛行物；最終，國防部真的撥款2200萬元啟動調查。

在二戰擔任飛行員的史蒂芬表示，曾在飛行時看到有「顯然不是飛機」的物體在模仿他的動作。

關於不明飛行物的討論在近來愈發主流，尤其是最近一段由軍方拍到的影像，顯示一物體以異常的速度移動，且其飛行時還以已知的飛行器都無法辦到的姿態翻滾，讓機師在通訊中驚呼「看看這個！」而國防部也證實，此段影像為真。

前中央情報局(CIA)局長伍爾西(James Woolsey)就曾說，他對此議題的懷疑態度已「不若往年」。

去年夏天，國防部宣布成立「不明空中現象專案小組」(UAPTF)，旨在調查、分析、歸檔可能威脅國家安全的不明飛行物；儘管外界認為，此小組真正的目的是劍指中國。

去年底通過的大規模紓困法案中，參院情報委員會主席華納(Mark Warner)也增加一個條款，要求情報單位公開所有已知的不明飛行物訊息，包括軍機駕駛的目擊事件；此報告預計在6月底前發布。

國防部 參院 紓困

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