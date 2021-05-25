麻州女隨手丟掉百萬獎券 誠實店家主動送還

中得大獎的麻州女子李·蘿絲·費加展示獎金支票。(美聯社)

今年3月麻州 女子李·蘿絲·費加(Lea Rose Fiega)到便利商店購買「鑽石百萬」(Diamond Millions)的刮刮樂，當下刮完誤以為未中獎，便將彩券留給店員處理；事後店家仔細查看才發現，這張彩券中了100萬元，店家也相當誠實地主動通知費加領獎。

售出這張彩券的是位於南威克(Southwick)一家便利商店Lucky Stop，正巧距離費加工作不遠處；當天她只花費30元購買，現場刮完後以為自己未中獎，就將彩券留下，這一留就是十天。

費加說：「我當時在趕時間，那是我的午休時間，所以我很快刮完然後看了一下，看起來不太像中獎，所以我就交給店員請他們幫我把它丟掉。」

據該便利商店店長的兒子沙赫(Abhi Shah)向麻州當地電視台WWLP-TV表示：「有天晚上我正在檢查那些被丟掉的彩券，我發現這張彩券上數字的地方沒有被刮出來。我就順手刮掉，結果底下藏著100萬元！」

費加是該店的常客，也和店長一家人相當熟識，於是沙赫隔天便到費加上班的地方找她。

費加憶述：「他到我辦公室來跟我說，『我爸媽希望能跟你說幾句話』，我說可是我在上班耶，但他告訴我非去不可。」

起初費加擔心是否有不好的事發生，但沙赫向她保證絕對不是壞事：「不，是件好事，而且這件事將改變你的一生。」

當費加回到沙赫的商店時，沙赫將彩券交給費加，費加開始放聲大哭：「我不敢相信，我大哭然後擁抱他們。」

費加1月初才感染過新冠肺炎 ，在鬼門關前走一圈後才大病初癒，沒想到3月就讓她刮中樂透，她形容這一切就像獲得兩倍的幸運：「我是說，誰會主動告知呢？他們是很好的人，我也覺得自己很有福氣。」

沙赫的商店因售出中獎樂透，也將獲得麻州樂透當局頒發1萬元獎金，但費加自己也額外再多給他們一些獎賞，至於剩下的錢，費加打算做為退休 之用。

沙赫則表示：「現在我晚上睡得特別好。」