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慈善家黑爾 發給昆西大學畢業生每人1000元

編譯林梅婕／綜合22日電
捐贈昆西學院畢業生每人1000元的慈善企業家黑爾(中)和妻子凱倫(左)、母親茱蒂絲(右)。(美聯社)
捐贈昆西學院畢業生每人1000元的慈善企業家黑爾(中)和妻子凱倫(左)、母親茱蒂絲(右)。(美聯社)

麻州昆西市(Quincy)慈善企業家黑爾(Robert T. Hale)21日參加昆西學院(Quincy College)畢業典禮，他在發表致詞時宣布發給畢業生每人1000元，除了慶祝所有學生順利畢業，也希望他們將這筆錢的一半捐助疫情間更需要幫助的其他人。

「現在，我們將給你們每個人1000元現金，」黑爾向全場超過400名的畢業生說，引來如雷般的掌聲；他接著說：「如我所說，第一個信封裡會有500元，上面寫著『禮物』，這是要恭喜你們，在這段特別艱難的日子裡努力學習。」

「第二個信封上面會標示『贈與』，請把它贈與給你們身邊任何在這段時間內生活拮据、需要幫助的家人、朋友、慈善機構。恭喜你們畢業了。」

現場所有畢業生興奮的接下這兩只信封袋，信封的包裝是由當地史納格港小學校(Snug Harbor Elementary School)學生們裝飾的。

黑爾一開始致詞便呼籲學生們勇於追求夢想、承擔風險、奉獻自己；他也用自己2002年的遭遇勉勵學生，當時事業失敗導致公司破產，還讓400名員工失業；他說：「我也曾經歷人生的低潮，但這並沒有阻止我繼續前進。真正的領導者必須承擔風險，失敗在所難免，不過別害怕面對它。」

黑爾目前擔任花崗岩通信公司(Granite Telecommunications)總裁，近幾周來他已經向多所新英格蘭教育及醫療機構捐贈大筆款項；今年4月黑爾和妻子凱倫(Karen)一共向母校康乃狄克學院(Connecticut College)捐贈3000萬元。

此外，他的母親茱蒂絲·黑爾(Judith B. Hale)也在本月初捐了5000萬元給波士頓癌症研究機構Dana-Farber Cancer Institute；該機構聲明，這筆善款將支持黑爾家庭中心的胰臟癌研究。

新英格蘭 癌症 破產

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