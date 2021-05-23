疫情趨緩港口忙 美東首迎大貨輪 馬可波羅號停靠新澤西

大貨輪馬可波羅號20日通過新澤西和紐約市之間的貝洋橋，停靠新澤西州港口。(美聯社)

全球最大的貨輪之一馬可波羅號(CMA CGM Marco Polo)抵達美東地區，停靠在新澤西州 ；大貨輪紛紛前來，表示新冠病疫的經濟衝擊已趨緩，也表示各港口歷年來投資擴建，以接納大船的成效開始顯現。

馬可波羅號有三個半足球場長，若豎立起來，堪與巴黎的艾菲爾鐵塔比高，運載量達1萬6000個20呎貨櫃，是在美國 東岸停泊過最大的貨輪；它20日通過新澤西和紐約市 之間的貝洋橋(Bayonne Bridge)時，還鳴笛向居民打招呼。

新澤西之後，它將前往維吉尼亞州諾福克港、喬治亞州沙瓦納港和南卡州查爾斯頓港。

2020年，全球製造業萎縮，美國港口的貨物吞吐量也縮小，但從8月起，美國前十大港口每月貨櫃進出量都高出2019年同期。洛杉磯4月的吞吐量還創下114年歷史新高，也是連續第九個單月紀錄超過前一年同月。

洛杉磯可以讓運載2萬3000貨櫃的貨輪停靠。但四年前，紐約/新澤西港就無法讓馬可波羅等級的貨輪停靠，因為自新澤西和史泰登島之間的貝洋橋不夠高，水也不夠深。

這些東岸港口受到巴拿馬運河拓寬的刺激，也著手改進容船設施。紐約和新澤西港務局耗資20億元，把這座拱橋升高64呎，同時也把水道挖深。

全國第四忙碌的沙瓦納港投資10億元挖竣水道的工程，已進入最後階段。港務官員預計，今年度(6月底結束)將有500萬貨櫃輪靠岸。

代表海運業以及港務業者的紐約海運協會會長納爾迪(John Nardi)說，港口吞吐量激增，也帶來不小的挑戰。

他說，新澤西/紐約港3月吞吐量比去年3月增加37%，港務局根據長期趨勢提出的2026年預測量，今年就達到了。因為抵港貨櫃太多，留駐港邊貨櫃站的時間也大幅增加。

納爾迪說，「從卡車司機、到倉庫管理員，到貨輪業者，每個人都卯足勁趕工，整個供應鏈還是有所拖延。」