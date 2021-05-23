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甘迺迪中心榮譽獎頒獎 典禮縮小規模 佛奇現身

記者胡玉立／綜合報導
第43屆「甘迺迪中心榮譽獎」舉行修改版頒獎典禮，獲表揚者後排左起瓊拜雅、布魯克斯，前排左起黛比艾倫、迪克范戴克、五嶋綠。(美聯社)
第43屆「甘迺迪中心榮譽獎」舉行修改版頒獎典禮，獲表揚者後排左起瓊拜雅、布魯克斯，前排左起黛比艾倫、迪克范戴克、五嶋綠。(美聯社)

第43屆「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)21日晚在華府甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center Opera House)舉行疫情下的修改版頒獎典禮，榮獲這項美國文化界終身成就大獎者包括：鄉村音樂歌手布魯克斯(Garth Brooks)、舞蹈家和編舞家黛比·艾倫(Debbie Allen)、歌手兼作詞者瓊·拜雅(Joan Baez)、日裔小提琴演奏家五嶋綠(Midori Goto)，以及男演員迪克·范·戴克(Dick Van Dyke)。

甘迺迪中心榮譽獎創立於1978年，每年頒發一次，表揚藝文界人士的終身成就和他們對美國文化的貢獻。這項大獎往年都在國務院舉行頒獎儀式，今年受疫情限制，只容許120人分桌散坐在歌劇院舞台及後台，觀眾席空無一人，典禮也縮短成90分鐘。主持人是歌手葛洛莉亞··艾斯特芳(Gloria Estefan)，大提琴家馬友友(Yo Yo Ma)應邀表演；兩人都是甘迺迪中心榮譽勳章得主。

幾位得獎人都表示，希望這場修改版典禮是美國文化重新開放的系列里程碑之一；五嶋綠表示，「她很高興走出這個非常黑暗的時代，看到藝術回歸。」

瓊拜雅到場時，帶來一個意外的客人：總統首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)；瓊拜雅因為將自己畫的佛奇肖像放上網，與佛奇成為朋友。典禮開始前，不少人一看到佛奇，趕忙把自己的口罩戴好。

第43屆頒獎儀式原訂去年12月舉行，後來延到21日頒獎，傳統上同時舉辦的音樂表演，分散在20日和22日。所有活動內容將剪接成電視特輯，訂6月6日在CBS頻道播出。

拜登總統20日在白宮接見「甘迺迪中心榮譽獎」得主，也是此獎項傳統的回歸。2017年川普總統上台後，年年都有獲獎者威脅抵制拜會總統行程，因此川普任職總統期間始終迴避此獎項慶祝活動。

甘迺迪表演藝術中心計畫於9月全面開放，屆時活動將逐漸增加；第44屆甘迺迪中心榮譽獎目前訂12月如期舉行。

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