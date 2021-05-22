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中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

染疫醫死亡身後留寶 千餘張運動卡價逾2千萬元

記者顏伶如／綜合報導
圖為佛州坦帕神經科醫師紐曼，收集了1933年「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)棒球卡，拍賣公司估計可望打破目前運動卡最高拍賣紀錄520萬元。(路透)
圖為佛州坦帕神經科醫師紐曼，收集了1933年「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)棒球卡，拍賣公司估計可望打破目前運動卡最高拍賣紀錄520萬元。(路透)

佛羅里達州坦帕(Tempa)神經科醫師紐曼(Thomas Newman)感染新冠病毒後，今年1月因併發症過世，享壽73歲；家人整理遺物時發現他收藏的1000多張棒球卡、足球卡及冰上曲棍球交換卡，拍賣價值估計達2000萬元；其中一張1933年「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)棒球卡，拍賣公司估計可望打破目前運動卡最高拍賣紀錄520萬元，而1952年的米基曼托(Mickey Mantle)棒球卡估計將以100多萬元賣出。

紐曼的兒子史都華‧紐曼(Stewart Newman)發表聲明表示，父親從1980年代初開始搜集1950年代晚期的棒球卡；他說，父親開始搜集棒球卡的動機出於童年時放在鞋盒裡的棒球卡被奶奶扔掉了，只好重新來過。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐曼搜集棒球卡超過40年，除了棒球卡還收藏體育紀念品，某些物件是1880年代的骨董，也有貝比魯斯親筆簽名的棒球卡，如今拍賣收藏拍賣總值約達2000萬元，網路拍賣將從6月21日起至7月10日截止。

紐曼遺孀南西‧紐曼說，紐曼為了尋找稀有收藏品，不惜千里迢迢參加展覽會；她表示，紐曼曾說，收藏品對他來說就像「紙做的寶寶」一樣疼惜。

「回憶往事拍賣公司」(Memory Lane Auctions)總裁柯恩(JP Cohen)說，紐曼收藏中有一張1933年貝比魯斯棒球卡是拍賣市場上相同類型棒球卡裡保存狀況最好的，可望打破目前運動卡最高拍賣紀錄520萬元。柯恩表示，稀有且年代久遠的體育收藏品，近年來在收藏家拍賣市場，價格屢創新高。

該公司指出，其中一張1952年的米基曼托棒球卡估計將以100多萬元賣出，另外還有泰柯布(Ty Cobb)、盧格里克(Lou Gehrig)、賀納斯華格納(Honus Wagner)、泰德威廉斯(Ted Williams)等經典球星棒球卡，以及1903年美國職棒世界大賽(World Series)賽程節目表。

圖為佛州坦帕神經科醫師紐曼，收集了1952年的米基曼托(Mickey Mantl...
圖為佛州坦帕神經科醫師紐曼，收集了1952年的米基曼托(Mickey Mantle)棒球卡，估計將以100多萬元賣出。(路透)

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