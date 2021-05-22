川普再被打臉 布林肯證實：美國不想買格陵蘭島

國務卿布林肯證實，美國已不再有興趣購買格陵蘭島。圖為布林肯20日造訪格陵蘭的黑嶺觀望台。(美聯社)

在前總統川普 時代一度沸沸揚揚的購買格陵蘭島話題，20日國務卿布林肯 (Anthony Blinken)證實，美國 已不再有興趣購買格陵蘭島，就此畫下句點。

2019年前總統川普曾表示有意買下隸屬丹麥、但擁有自治政府的格陵蘭島；布林肯前往冰島參加北極理事會(Arctic Council)後，在格陵蘭與丹麥官員和格陵蘭總理艾吉德(Mute Egede)會面時表示：「我確定我的消息是正確的。」接受訪問前，布林肯在島上遊覽，並與艾吉德私下會面，就「雙邊貿易與投資」進行討論。

布林肯說：「美國非常重視雙邊的夥伴關係，希望彼此合作更加緊密，因此我來訪格陵蘭。」

2019年8月華爾街日報首先報導川普不斷要求幕僚購買格陵蘭島的消息，引起外界譁然；川普看中格陵蘭豐沛的天然資源，雖然顧問感到懷疑，但仍同意進行調查；因此，川普有意將格陵蘭當成「大型房地產」買賣的消息，不僅成為網路廣為流傳的玩笑，也遭到格陵蘭與丹麥民眾的反彈。

當時消息一出，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)表示：「格陵蘭島不出售，格陵蘭屬於格陵蘭。我非常希望他不是認真的。」

不過川普對於丹麥方面否認他的主意，感到非常生氣，甚至取消前往丹麥的外交出訪行程。他更稱佛瑞德里克森「骯髒」，一度引發外交事件。川普在取消行程時告訴媒體：「他們只要說不想這麼做，或是不想談就好了；不要說這是很荒謬的主意。」

格陵蘭外交部長布羅伯格(Pele Broberg)在與布林肯會面時，也提及一年多前的外交事件；他說：「我們強調這不是房地產買賣，國務卿布林肯已明確表達，他這趟行程是為了北極圈的居民，為了格陵蘭的居民而來。」