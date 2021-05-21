我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

DHS籲追蹤社媒 打擊本土極端暴力行為

編譯潘勛／綜合20日電
國土安全部提議加強追蹤社群媒體，以便打擊本土極端暴力行為。(美聯社)
國土安全部提議加強追蹤社群媒體，以便打擊本土極端暴力行為。(美聯社)

國土安全部(DHS)提議加強追蹤社群媒體，以便打擊本土極端暴力行為，並認為白人至上主義是對國安最大威脅，故應加強情報偵蒐；但DHS此舉也引發憂慮，唯恐傷及國人的公民自由權。

美聯社20日報導，DHS近幾周前宣布，在部內所轄、專司國內極端行為的情報單位，成立新辦公室，以便「本地預防框架」更能找出「已激進或快要激進而走極端行為」的人。DHS正密切觀察有色族裔社區權益倡議人士，還有一些早成為偵監焦點的團體；DHS有時還動用法外手段。

整體而言，國土安全部升高追蹤社媒行動還在早期階段，研究要不要與科技公司、大學及非營利組織結盟，以取得公眾都能取用的資料；DHS還打算訓練社媒分析人員，還有如何判定哪些人趁言論自由之便，夾帶國家安全威脅。

國安部官員表示，行動的目標在更順利地監視、因應一些在社群媒體上搞滲透、教唆暴力的放話行為；行動更聚焦，更能得悉國內威脅，著手保護可能遭遇攻擊的標的物。

國安部負責反恐及防制威脅的副部長柯恩(John Cohen)表示，行政部門裡有人了解社媒的本土極端暴力行為，這件事真的很重要，DHS並不認為這麼做是在搞思想警察，用意是想保護國安，免受暴力行為攻擊。

柯恩也承認，DHS瞭解部內行動若被目為不合憲，那麼勝算便大大減少。

民權倡議人士正密切觀察國安部的社媒監視計畫。「阿拉伯裔美國人反歧視委員會」(American-Arab Anti-Discrimination Committee)法務主任艾尤布(Abed Ayoub)表示，這類計畫最後幾乎都鎖定非裔及有色社區，但現在看來DHS的焦點，真應放在白人至上主義者身上。

 「美國公民自由同盟」(American Civil Liberties Union)國安律師漢迪賽德(Hugh Handeyside)表示，他憂心國安部擴大監偵的計畫，將重燃有關保護言論自由及隱私權的問題；賦予執法及情報單位沒必要的權力與資源，來因應國安疏失，不啻單向棘輪，事實上聯邦政權擁有的權威，要想偵辦白人至上暴力，已綽綽有餘。

社群媒體 白人至上 美國公民

上一則

舊金山治安惡化 精品業遭竊、藥妝5年關17家店

下一則

熊貓「小奇蹟」 華府首次亮相

延伸閱讀

川普動作是救共和黨 或救自己官司？

川普動作是救共和黨 或救自己官司？
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬
川普遭刑事調查 前律師：可能夏末前被起訴

川普遭刑事調查 前律師：可能夏末前被起訴
啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

熱門新聞

川普。(路透)

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

2021-05-13 22:37
「緊急寬頻福利」計畫上路，家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。(Pexels)

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

2021-05-12 19:51
住在共和黨執政的13州，共計將近90萬名失業民眾，目前領取的各種失業救濟金，從下個月起將縮水或完全領不到。圖為紐約曼哈頓一家餐廳窗戶上貼著徵人廣告。

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

2021-05-13 11:32
比爾蓋茲對於與梅琳達的婚姻早已無愛。路透

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

2021-05-13 08:21
印第安納一名少數族裔屋主卡蕾特‧杜費的房子兩度鑑價都被嚴重低估，找白人冒充親戚出面，再鑑價時，價格即翻了一倍。(美聯社)

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

2021-05-18 23:20
攻擊「殖民管線」的駭客組織「黑暗面」伺服器遭身分不明的人士關閉後，已經停止運作。路透

攻擊美油管駭客伺服器遭關閉 到手贖金不翼而飛

2021-05-14 23:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬