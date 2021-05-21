DHS籲追蹤社媒 打擊本土極端暴力行為

國土安全部提議加強追蹤社群媒體，以便打擊本土極端暴力行為。(美聯社)

國土安全部(DHS)提議加強追蹤社群媒體 ，以便打擊本土極端暴力行為，並認為白人至上 主義是對國安最大威脅，故應加強情報偵蒐；但DHS此舉也引發憂慮，唯恐傷及國人的公民自由權。

美聯社20日報導，DHS近幾周前宣布，在部內所轄、專司國內極端行為的情報單位，成立新辦公室，以便「本地預防框架」更能找出「已激進或快要激進而走極端行為」的人。DHS正密切觀察有色族裔社區權益倡議人士，還有一些早成為偵監焦點的團體；DHS有時還動用法外手段。

整體而言，國土安全部升高追蹤社媒行動還在早期階段，研究要不要與科技公司、大學及非營利組織結盟，以取得公眾都能取用的資料；DHS還打算訓練社媒分析人員，還有如何判定哪些人趁言論自由之便，夾帶國家安全威脅。

國安部官員表示，行動的目標在更順利地監視、因應一些在社群媒體上搞滲透、教唆暴力的放話行為；行動更聚焦，更能得悉國內威脅，著手保護可能遭遇攻擊的標的物。

國安部負責反恐及防制威脅的副部長柯恩(John Cohen)表示，行政部門裡有人了解社媒的本土極端暴力行為，這件事真的很重要，DHS並不認為這麼做是在搞思想警察，用意是想保護國安，免受暴力行為攻擊。

柯恩也承認，DHS瞭解部內行動若被目為不合憲，那麼勝算便大大減少。

民權倡議人士正密切觀察國安部的社媒監視計畫。「阿拉伯裔美國人反歧視委員會」(American-Arab Anti-Discrimination Committee)法務主任艾尤布(Abed Ayoub)表示，這類計畫最後幾乎都鎖定非裔及有色社區，但現在看來DHS的焦點，真應放在白人至上主義者身上。

「美國公民 自由同盟」(American Civil Liberties Union)國安律師漢迪賽德(Hugh Handeyside)表示，他憂心國安部擴大監偵的計畫，將重燃有關保護言論自由及隱私權的問題；賦予執法及情報單位沒必要的權力與資源，來因應國安疏失，不啻單向棘輪，事實上聯邦政權擁有的權威，要想偵辦白人至上暴力，已綽綽有餘。