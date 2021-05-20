10年1300部賣座電影 亞裔擔綱僅44部 角色都存刻板印象

所有由亞太裔當主角的美國電影，有三分之一是由好萊塢知名男星巨石強森擔綱，他有一半薩摩亞血統。(Getty Images)

18日公布的研究發現，2007年至2019年發行的1300部賣座電影 中，只有44部(約合3.4％)由亞太裔飾演主角；多達三分之二亞太裔角色反映出刻板印象；近兩成角色要麼說的不是英語，要麼說的是有口音的英語；尤其在2019年，逾四分之一亞太裔飾演的角色在劇中喪命，逾41％亞太裔角色「遭貶抑輕視」。

至於所有由亞太裔當主角的電影，有三分之一是由有一半薩摩亞血統的好萊塢知名男星巨石強森(Dwayne Johnson)擔綱。

這項研究是由南加州大學安娜堡分校(USC Annenberg)「包容倡議」(Inclusion Initiative)組織進行，該組織接受亞馬遜工作室(Amazon Studios)和美國 聯合藝人經紀公司基金會(UTA Foundation)贊助。

美國亞太裔人口約占全國7.1％，但這項研究顯示，1300部電影約5萬1159個有台詞角色中，只有5.9％是亞太裔；39％的電影連一個亞太裔有台詞角色也沒有；2019年的電影只有13％亞太裔角色被認為是「完全人性化」，亦即具有全方位關係，而不是扮演外國人、搭檔或反派角色。

此研究還統計出性別相關數據：只有六部電影以亞太裔女性為主角，且只有四名亞太裔女演員擔綱；但同時期白人男主角有336人。這表示，每選中一名亞太裔女演員，就有84名白人男演員中選。

由拜歐拉大學(Biola University)社會學教授王嵐芝(Nancy Wang Yuen)和南加大 安娜堡分校教授史黛西·史密斯(Stacy L.Smith)領導的研究報告總結指出，「娛樂界缺少亞太裔角色或存在刻板印象，讓亞太裔社區的描繪永久失真、也失去人性」。

在電影製片人代表性方面，在有名望的1447名導演取樣中，亞太裔只占3.5％，只有三名是女性。製片人只有2.5％是亞太裔，選角負責人只占3.3％。