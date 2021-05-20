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眾院通過決議譴責亞特蘭大殺亞裔槍手 反對票皆共和黨

記者張聲肇╱綜合報導
國會眾院19日以244票對180票通過華裔聯邦眾議員趙美心(右)提出的決議案，譴責3月發生在亞特蘭大地區的三家按摩院槍擊案；這起槍擊案造成八人死亡，其中六人為亞裔女性。(美聯社)
國會眾院19日以244票對180票通過華裔聯邦眾議員趙美心(右)提出的決議案，譴責3月發生在亞特蘭大地區的三家按摩院槍擊案；這起槍擊案造成八人死亡，其中六人為亞裔女性。(美聯社)

國會眾院19日以244對180票通過決議案，譴責3月發生在亞特蘭大地區的三家按摩院槍擊案；這起槍擊案造成八人死亡，其中六人為亞裔女性。眾院決議案中，所有的反對票都來自共和黨議員。

眾院前一天才以364對62票絕對多數通過「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，試圖遏止2020年初，新冠疫情爆發以來，針對亞裔犯罪案例激增的趨勢。拜登總統可能最快20日就會簽署實施。

19日通過的決議案，由國會亞太裔黨團召集人趙美心(Judy Chu)提出，雖不具法律拘束力，體體現了「民意」的力量，不但譴責暴行，也列出所有死者的姓名，以表追懷。

決議案文指出，喬治亞州這一慘案，發生於針對亞裔仇恨犯罪事例遽增之際，全美各地亞裔莫不驚恐不安，報案統計顯示，68%仇恨亞裔案針對邊緣化、性物化的亞裔女性施暴。

決議案強調，眾院和聯邦政府決意對抗「針對亞裔與亞太裔的仇恨、偏見與暴力」，將盡一切力量防止類似悲劇再度發生。

提案人18日在國會議事殿堂發言指出，亞特蘭大慘案的兇手出發點就是仇恨，刻意針對亞裔女性下手，悲劇發生後，亞裔的驚恐達到「危機點」。

她說，富爾頓郡檢察官上周宣布，將以仇恨謀殺罪名起訴21歲的嫌犯，並請求法院判處死刑。不過，其中一家按摩院所在的喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)檢察官尚未表明，其中四名死者慘遭橫死，是否也以仇恨謀殺罪名起訴嫌犯。

拜登辦公桌上待他簽署的「新冠仇恨犯罪法案」一旦公布實施，執法單位將有法律依據，更詳細調查哪些案件是基於偏見、仇恨而犯，不會像過去常常不了了之，連上報的機會都很少。

亞裔 眾院 仇恨犯罪

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