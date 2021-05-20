德州、路易斯安納州大雨 洪災區雪上加霜

路易斯安納州巴頓魯治地區因連續豪雨積水不退。(美聯社)

大雨不斷重創德州 和阿肯色州 部分地區，19日更擴及路易斯安納州 ，救難人員出動營救受困民眾；許多人的房子、車子之前就曾被雨水淹沒，持續豪雨更讓他們的處境雪上加霜。

緊急救難人員說，在阿肯色州中部，18日稍晚和19日稍早大雨造成山洪暴發，至少15人被救出，所幸無人受傷。小岩城（Little Rock）氣象部門說，19日阿肯色州多數地區仍保持防洪警戒，預計到20日，一些地區可能還有約兩吋降雨。

路易斯安納州本周稍早已大雨成災，車輛被淹沒、一條主要州際公路被迫關閉，再降雨將不堪負荷；因車輛駛入積水已造成三死、一失踪。；洪水警戒範圍19日涵蓋德州和阿肯色州多數地區、以及路易斯安納州絕大部分地區，並包括奧克拉荷馬和密西西比州部分地區。

氣象局說，直到20日晚，路州查爾斯湖附近可能還會有多達四吋降雨；查爾斯湖近來多災多難，去年秋天颶風、今年2月嚴重凍結後還在逐步復元，17日12小時內便出現12至15吋降雨。

在路易斯安納州首府巴頓魯治，居民清理出的損壞家具、地毯和衣服堆在街上；有位居民說，洪水從房屋裂縫不斷灌入，家具隨水漂浮。

路州查爾斯湖市長亨特估計，17日大雨淹沒400至500棟建築物；這座城市去年8 月27日遭羅拉颶風襲擊、六周後有達美颶風，今年2月，又因低溫暴風雪凍結管道，全面引起飲用水問題。

路易斯安納州一些學校19日關閉。

在德州，雷暴雨19日凌晨席捲休士頓市區，氣象局預測，德州東南部在21日前可能出現更多暴風雨，引發洪災。休士頓兩棟公寓大樓18日晚間因雷擊起火，無人受傷。