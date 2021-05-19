蓋茲惹腥聞照當顧問 投資界批公司：怯懦怕事

儘管比爾蓋茲與部屬不倫戀的傳聞甚囂塵上，目前為止，他在微軟及慈善基金會的角色絲毫未受影響，投資界有人極表不滿。(美聯社)

儘管微軟 共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)與部屬不倫戀的傳聞甚囂塵上，目前為止，他在微軟及慈善基金會的角色絲毫未受影響，投資 界有人極表不滿。

批評者卻認為，就算這些傳聞對蓋茲的名譽破壞到何程度、又會多大程度打擊他所創辦的微軟公司，以及他和梅琳達‧蓋茲(Melinda French Gates)創辦的基金會的聲望，目前都還不清楚，領導人的究責問題，已經彰顯無比。

「比爾與梅琳達‧蓋茲基金會」則表示，傳聞的女主角是「未具名的前員工」，基金會並不會發動調查。

基金會發言人回答美聯社提問時說：「本會從未接獲針對比爾蓋茲的正式申訴，如果我們接到事關行為不軌的申訴，我們一定嚴正處理，進行調查，並採取斷然措施。」

微軟表示，已於2019年聘請法律顧問公司，調查一名微軟工程師的信件內容。該女員工稱她和蓋茲曾有長達數年的親密關係。

蓋茲自己的發言人說，「這是幾乎20年前的老故事，雙方早就友好分手。」

微軟董事會調查結論為何？董事會有在調查，為何過去不曾公開？公司發言人婉拒回答。

微軟於2020年3月宣布，蓋茲辭去董事職務，但繼續擔任執行長納德拉等領導人的技術顧問。蓋茲自己的發言人說，他不是因為被調查才被迫離開董事會，「有關蓋茲夫婦離婚的原因、有關情況和事件發展，有諸多不實的報導，這是極度令人失望的事。」

投資顧問蘭姆(Natasha Lamb)說，蓋茲夫婦惹出的種種傳聞不利微軟的股票行情。她說，微軟讓他辭職，顯示他夫妻和董事會都是怯懦怕事之輩，如今爆出的細節，絕對會讓微軟更無法吸引並留住人才。

蘭姆說，蓋茲就是金錢和權力的經典案例，「很明顯，他吃定了自己的員工，當初遇到他太太就是這樣，顯然這類行為一直持續不斷。」

蘭姆並指出：「這就讓人難免要問：微軟董事會和領導階層怎麼處理公司內部性騷擾問題？MeToo運動後，公司內部是有所改變沒錯，可是，很顯然，壞行為來自最頂層主管，這樣釋出的訊息，就定調了該公司的文化。」